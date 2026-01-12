張震接金馬主席是否邀「甜茶」來台 自嘲「人脈就這些」已想好韓星名單
張震今（12日）為宣傳主演電影《幸福之路》出席記者會，他以本片2度登上金馬影帝寶座，也將於2月正式上任金馬執委會主席，他笑稱他也是考慮了一段時間才答應，因為他不知道自己要做什麼，還自嘲只是「吉祥物」功能，希望每個世代都能更好，不過他已先預告自己體力不好無法熬夜，沒辦法像導演李安那樣跑慶功宴跑到天亮。
張震表示去年金馬獎結束後，現任執委會主席李屏賓就跟他提出想請他擔任主席的想法，「因為他說希望年輕化一點，找一個跟他們有年齡差的，有一些責任在，要能帶動電影氛圍，但其實他們也都還很年輕。」過去李安、李屏賓等歷任主席都靠自己的業界人脈邀到重量級影人出席金馬獎活動，而張震曾在《沙丘》中與金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅合作過，是否有機會邀請來台？張震笑說：「我的人脈就這些啦！大部分都來過了。」不過他也想到一些韓星名單，等他上任會再向金馬提議看看。
不過以往李安擔任主席時，總會熬夜跑遍每場金馬慶功宴，張震回憶前兩年曾經和《青春18x2 通往有你的旅程》劇組等李安來，結果等到早上6點才到，散會時是7點，49歲的他一臉尷尬笑說沒辦法熬夜，體力不如李安好，會吃不消。而他等上任後也有一些想法，他認為金馬過去在編導、技術層面上有比較多實質的課程，但表演方面的課程較少，希望未來4年有機會讓演員們多多交流。
至於這次讓張震拿下金馬影帝的《幸福之路》一片，他回憶起在紐約拍片時天氣不如預期，下雨或下雪打亂拍攝計畫，不過他並不覺得辛苦，反而覺得很鬆，拍起來滿爽的。他演出一名移民到紐約外送員，一心想把妻女接過來團圓，他透露平日是滿常叫外送的，不過沒有注意過他們，直到這次為了演好這角色，才特別觀察紐約的外送員，「他們是一群一群的，有很多也是新移民，我一度也被當成是外送員。」
而張震有個有名的大明星老爸張國柱，身為星二代的他，曾在拍戲時把女兒帶去現場，讓女兒瞭解爸爸在做什麼，不過他認為當演員太辛苦，除非女兒興趣在此，不然並不鼓勵女兒進入演藝圈，女兒年紀雖小卻很聰明，在現場才待一點時間，就已看得出工作人員做出什麼動作代表要開拍了，讓他非常驚訝。
《幸福之路》將在1月29日上映。
