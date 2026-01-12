張震接金馬主席自比吉祥物 期許台灣電影更國際化

（中央社記者洪素津台北12日電）演員張震以電影「幸福之路」拿下金馬影帝，並接下金馬主席的重責大任，他表示，其實主席就像吉祥物、潤滑劑，計畫邀請韓國或各國演員前來交流，盼讓台灣電影更國際化。

張震今天出席電影「幸福之路」首映會，提到接任金馬執委會主席一事，他坦言考慮很久，「我一開始不知道要做什麼，但其實主席就像是吉祥物、招牌人物、潤滑劑，金馬執委會的團隊很專業，也很上軌道，期許上任以後，讓不同世代都可以看見電影」。

張震表示，現在心裡有初步想法，「我都是以觀眾的視角來看自己的表演作品，金馬影展大多是編導和技術層面，表演很少，我希望可以邀請到各國不同演員來教，我心中有名單，可能邀請一些韓國演員來交流」。

張震在「幸福之路」演活外送員父親角色，他表示，一收到劇本就很喜歡，也有感劇情談論新移民議題相當寫實；直到現在還是會跟表演老師王琄討論表演，「要怎麼跨越瓶頸，讓成果看起來更滿意，如果對表演一直保持初心和熱情，感受就不同，我喜歡表演很平和、很順的感覺」。

說起父親張國柱對自己表演的影響，張震說：「爸爸是一名比我厲害很多的演員，他戲路跟我不同，陽剛又有個性，也很努力，我很佩服他。」張震提到，父親會教他消除緊張的方法，就是在拍攝現場搓搓小手，「或許是一個不起眼的小動作，但其實是演員內心的支撐」。（編輯：張雅淨）1150112