張震接金馬主席「史上最年輕」 被拱邀「甜茶」來台

資深演員張震去年以《幸福之路》二度奪下金馬影帝，今年開始他將有新身分，就是將接棒金馬主席，而且還是史上最年輕的！他坦言很驚訝，思考很久才決定答應。

演員張震，12日出席電影《幸福之路》首映會，也親自說明將接任金馬獎執委會主席的由來。

金馬影帝張震：「因為前主席李屏賓賓哥，他親自打電話跟我約見面，見面以後就直接講這個事情，就覺得滿驚訝的，我思考了一陣子，其實說真的我不知道要做什麼，但金馬聞天祥也有跟我見面，他有跟我聊，其實主席比較像吉祥物的工作就是招牌人物。」

張震還被問到是不是有機會邀請，曾合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅來台。

金馬影帝張震：「覺得我認識的大部分觀眾朋友，應該也都不是很陌生，都滿常來，但我心目中會有一些名單（邀請），包含一些韓國的演員，之前拍毒梟認識的演員。」

金馬影帝將接下金馬主席的重責大任，還是史上最年輕的，張震透露因為對工作內容不了解，猶豫了一陣子，後來了解比喻主席就像吉祥物，才願意嘗試。

期盼能透過這股年輕的力量，帶動更好的電影氛圍。



