張震接金馬主席！有望邀「甜茶」來台 親曝名單人選：有想好的韓國演員

記者王培驊／台北報導

張震以《幸福之路》獲得金馬影帝。（圖／記者鄭孟晃攝影）

金馬影帝張震已於2025年底正式接任金馬獎主席，接替任期屆滿四年的攝影大師李屏賓，成為金馬獎史上最年輕的主席。張震坦言，自己一開始並未預料會扛下這樣的責任，是李屏賓親自致電邀請，並希望能為台灣電影產業注入不同世代的活力，才讓他在深思熟慮後點頭接下重任。

張震接受媒體訪問，暢聊電影拍攝幕後。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張震透露，李屏賓當時直言「想找一個有點差距的人」，希望帶動現階段電影圈的氛圍。他也思考，除了演戲之外，是否還能為電影產業多做一些事情，「主席這個角色比較像吉祥物，金馬的執行團隊其實都非常專業，真正做決定的是執委會，主席更多是在影展期間露面、接待大家。」他強調，自己並非從個人立場出發，而是希望金馬能在保有初心的同時，持續創新，讓不同世代的電影人都能有更好的發揮空間。

張震受邀擔任金馬主席。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於外界稱他是金馬史上最年輕主席，張震笑說自己其實沒有特別意識到，直到去年金馬獎後才被提出邀約。他也坦言，原本對金馬獎運作並不熟悉，後來才發現主席並不需要親自處理繁瑣事務，反而更重要的是象徵性與凝聚力。

被問到是否會運用自身人脈，邀請國際影人來台，甚至包括曾在《沙丘》中合作的好萊塢男星提摩西．夏勒梅（Timothée Chalamet，「甜茶」），張震表示「可以試試看」，也坦言自己其實沒有太多人脈，但心中確實有一些名單，包括韓國的演員，希望未來能替金馬帶來更多國際交流的可能性。

張震接受媒體訪問，暢聊電影拍攝幕後。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張震也提到，金馬長期以來較著重編導相關的實質課程，未來若有機會，希望能增加表演層面的交流與工作坊，讓不同地區的演員能彼此學習。他笑說自己不會親自下場當老師，「我就是主席」，但仍認為這對演員發展相當重要。談到表演，張震形容自己一直把自己當成「外行人」，即便多年身在產業中，仍會用觀眾的角度去看表演，再反過來檢視自己。他坦言自己非科班出身，所有表演方法都是從實戰中累積，也從許多合作過的演員身上學習，「每一個階段都會遇到瓶頸，怎麼跨過去、讓成果更滿意，就是保持初心的一種方式。」

張震近期主演電影《幸福之路》，飾演一名新移民父親，與8歲首次演戲的小演員雅雅（魏愷樂 飾）搭檔演出父女關係。他透露，為了培養真實情感，私下刻意不過度互動，每天只短暫聊天幾分鐘，「就像電影裡不常聯絡的父親一樣。」他也分享，美國片場對童星的保護相當嚴格，拍戲之餘必須上課，戲裡戲外分得很清楚，讓他感觸良多。

《幸福之路》為低成本獨立製作，拍攝期間多在紐約實景完成，面臨低溫、頻繁轉景、雨雪不斷等挑戰。張震形容，除了天氣寒冷與移動時間壓力外，其實拍攝狀態相當舒服，也因為是真實環境拍攝，讓表演更貼近生活。他也提到，片中與陳法拉飾演夫妻，首次合作就培養出不錯的默契，希望未來能再有機會同台。

此外，張震也談到父親張國柱對自己作品的看法，表示父親已不再單純評論演技好壞，而是更在意他在表演過程中是否獲得成長與滿足，「只要演得很過癮，成果通常都不會太差。」對於父親是否復出拍戲，張震則轉述父親已萌生退休念頭。至於未來規劃，張震笑說自己並不適合做生意，副業仍停留在想法階段，近期反而迷上底片攝影，享受慢慢構圖、拍照的過程。他直言，現階段最重要的仍是專注表演，也希望在金馬主席的角色上，替電影產業多盡一份心力。

