張震接金馬主席 自稱吉祥物

演員張震12日出席電影「幸福之路」首映會，分享拍戲歷程，也提到接任金馬執委會主席一事，自謙是「吉祥物」。（甲上娛樂提供／中央社）

本報綜合報導

演員張震以電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，並接下金馬主席的重責大任，成為史上最年輕的主席人選，他謙虛自稱「吉祥物啦！」談到歷任主席都會運用人脈邀請一些重量級影人來台參加金馬，他坦言內心有一些名單，計畫邀請韓國或各國演員前來交流。

張震12日出席電影「幸福之路」首映會，提到接任金馬執委會主席一事，他坦言考慮很久，「我一開始不知道要做什麼，但其實主席就像是吉祥物、招牌人物、潤滑劑，金馬執委會的團隊很專業，也很上軌道，期許上任以後，讓不同世代都可以看見電影」。

被問及是否會動用國際人脈，邀請曾合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅來台時，張震笑說：「我的人脈就這些啦，大部分都已經來過了。」但也透露心中確實已有名單，包含《毒梟聖徒》合作的韓國演員，未來若有合適時機，將可提案邀請來台交流，讓金馬影展持續拓展國際視野。

張震在「幸福之路」演活外送員父親角色，他表示，一收到劇本就很喜歡，也有感劇情談論新移民議題相當寫實；直到現在還是會跟表演老師王琄討論表演，「要怎麼跨越瓶頸，讓成果看起來更滿意，如果對表演一直保持初心和熱情，感受就不同，我喜歡表演很平和、很順的感覺」。

說起父親張國柱對自己表演的影響，張震說：「爸爸是一名比我厲害很多的演員，他戲路跟我不同，陽剛又有個性，也很努力，我很佩服他。」張震提到，父親會教他消除緊張的方法，就是在拍攝現場搓搓小手，「或許是一個不起眼的小動作，但其實是演員內心的支撐」。