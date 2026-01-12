張震接金馬獎主席自稱「吉祥物」 被拱邀甜茶來台

張震接任金馬獎主席。（圖／甲上娛樂提供）

影帝張震日前宣布擔任金馬執委會主席，今（12）日出席《幸福之路》訪問時坦言，從沒想過會輪到他擔起如此重任，去年金馬獎後，李屏賓打電話約他見面，原以為只是單純聚聚，沒想到是要詢問他的接任意願，他為此思考了好一陣子，也和執委會執行長聞天祥見面聊過。

張震表示，金馬方面想要讓影展趨向年輕化，希望自2026年開始做出與張艾嘉、李安、李屏賓等影人的區隔，更希望能運用人脈讓影展更國際化，所以人脈也是金馬考量人選的重要因素。現場張震立刻被眾人拱邀請曾合作《沙丘》的「甜茶」提摩西夏勒梅來台，他笑說：「我的人脈就這些，大部分都已經來過了。」參與過許多國際製作的他透露，還是有列一些名單，當中包含韓國演員。

張震以《幸福之路》二封金馬影帝。（圖／甲上娛樂提供）

起初張震並不清楚主席的工作內容，因此有些猶豫，後來理解主席像是「吉祥物」，主要是在金馬影展期間露面、接待。二月才會正式上任的他，被問及是否有因此推掉其它工作，他回應：「沒特地想這部分，工作歸工作，主席也是工作一部分。」他期望接任後能帶動電影市場，不同世代有更好地發揮空間，尤其影展期間的工作坊大多是幕後，因此他打算從表演的角度切入。

不過李安導演在金馬獎頒獎典禮拜訪各劇組的慶功宴已成慣例，現任主席李屏賓這幾年也跟著李安跑，張震笑說：「我不能熬夜。」先前《青春18×2 通往有你的旅程》慶功宴因此早上七時才結束，已經讓他有些吃不消。