張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天(7日)受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。
《幸福之路Lucky Lu》獲選進入2025年坎城影展「導演雙週」單元，此次在金馬獎則入圍最佳男主角、新導演、改編劇本、攝影、原創電影音樂等5項大獎，導演是韓裔加拿大籍的勞埃德李崔，張震透露他特別飛來台北與他碰面，雙方聊得很很開心，「我之前有看過他的短片，覺得這個導演滿有意思。」
勞埃德李崔是新導演，不過幕後陣容堅強，女主角找來在《尚氣與十環傳奇》飾演梁朝偉夫人的陳法拉，製片則是《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)，被問到如果被邀請去演《尚氣2》會想演嗎？張震笑說：「《蜘蛛人》不是更好嗎？德斯汀是很棒的導演，真的很有趣，跟他聊天相處滿愉快。」直呼這個劇組超好玩。德斯汀丹尼爾克雷頓同時也是《蜘蛛人：重生日》的導演，與湯姆霍蘭德等人合作。
他在電影中飾演外送員盧家成，戲裡戲外都是一個女兒爸爸的張震，表示飾演她女兒的魏愷樂拍攝時才8、9歲，會讓她知道演戲是假的，罵完她立刻就與魏愷樂擊拳，「那是玩的不是真的，我不是要罵她。」被問到罵完女兒會不會也用擊拳和解？張震表示：「不會，我對她很嚴格。」
他也透露，一直都會帶著女兒到片場看一下，就像他小時候也會被帶到片場看爸爸演戲，現在也希望女兒能夠多認識他一點。張震坦言不會想要女兒繼承衣缽，也沒有特別引導女兒加入演藝圈。被問到女兒知不知道他是大明星？或以為他是送跑外送的？張震笑說：「她已經10歲了。」
片名有Lucky一詞，他笑說最近最Lucky的事情就是「我睡滿9小時，中間沒有起來，覺得這一天很美好。」張震表示，自己是淺眠的類型，睡眠時間比較短，「以前比較習慣晚睡，有了小孩以後，早上起來要陪小孩上學、吃早餐，睡眠時間比較短，睡下去可以睡到9點、10點，就覺得很Lucky。」
至於有沒有印象深刻倒楣的事情？張震思考了很久，表示自己個性樂天，比較不會記得不好的事情，不過入行多年，他坦言難免在工作上遇到小人，也有遇過損友，盡量做好自己本分最重要。他希望自己永遠保持在幸福滿滿的狀態，被問到現在幸福指數多少？張震回答：「75分或80分。」一直都在及格線上。
