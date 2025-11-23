張震放鬆演戲成2奪金馬影帝秘訣 稱家人是幸運物

（中央社記者王心妤台北23日電）張震昨晚憑「幸福之路」抱回第2座金馬獎最佳男主角，昨晚奪獎後，他在慶功宴笑說不會把事前在廟裡求的幸運糖果吃掉，要把糖跟獎座供在一起，而家人也絕對是幸運物。

張震曾以「緝魂」帶回第1座金馬影帝，昨晚再以「幸福之路」稱帝，他在慶功宴分享在哪間廟祈求平安，像是南港聖母宮、南港奉天宮，還有家裡附近的土地公廟，但他強調當時拜拜只是想求平安，只是看到糖果包裝可愛便拿了1顆，當作幸運小物。而他得知獲獎後也擁抱妻女，被問到她們是不是也是種幸運物，他笑說：「這當然是絕對的！」

廣告 廣告

張震表示，上次抱回獎項加上和演出舞台劇後，開始學會放鬆演戲，「就像一場戲很重要，我可能以前會從一大早就很緊繃，但回家後還是很受傷或是繼續哭，現在我沒這麼多精力可以消耗。」

對於得獎，張震表示已經收到不少好友祝福，而日本好友妻夫木聰日前曾看好他一定會得獎，他則笑說：「他還沒傳訊息給我，但他可能很忙，現在可能已經睡覺了。」現在得獎後，最想做的事情是好好睡一覺。

昨晚以「人生海海」帶回最佳女配角的陳雪甄登台時激動落淚，並想把獎項獻給所有配角演員，她在慶功宴上表示，從第一次入圍就準備好這段話，因為身邊有太多認真的演員還沒被看見。導演廖克發則說，看到陳雪甄走上台很感動，尤其是她登台時，旁邊的工作人員都感動到哭。（編輯：李淑華）1141123