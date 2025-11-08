張震放鬆演 6搶影帝有信心

張震今年以《幸福之路》第6度入圍金馬影帝，正在外地拍戲的他，日前透過視訊接受聯訪，透露已向劇組請假，希望返台參與22日的頒獎典禮，他說雖還未看其他競爭者作品，但對於自己繼《緝魂》後再度封帝「滿有信心」，因為此次角色與以往不同，多以即興演繹，「用一種很放鬆的狀態去演」。

為飾演外送員，他做足功課，拍攝前1周還在住處附近跑步，觀察外送員等待接單的生活，張震也透露，在紐約這樣繁忙的地方拍攝，很多場景都像用「偷拍」方式進行，一場在第五大道尋找被偷腳踏車的場面，鏡頭架在遠處，甚至引來真正外送員關心，他當下沒有表明演員身分，就繼續將戲演完。

該片預計明年在台上映，以華裔移民為主題，描述他飾演懷有美國夢的外送員，在準備與闊別多年的家人團聚前夕，失去唯一生財工具，面臨生計與家庭壓力，張震認為角色非常真實，更嚮往其為夢想打拚的韌性，遭遇倒楣事仍不放棄，「現實生活中不容易做到，但倒楣事可能帶來意想不到的溫暖結果。」

樂天派忘懷糟心事

從影超過30年，張震不諱言也曾多次經歷低潮，「片子少、生活不穩定，工作碰到小人，感情出問題」，但他會自認是樂天派，會盡量忘記不好的事，「日子還是要過，把該做的事情做好，對我的人生才是最重要」。談到近期最幸運之事，他幽默說，難得前幾天睡了9小時沒起來，並為自己現階段的幸福指數打75至80分，「沒有夢是可怕的，所以不能讓自己永遠幸福滿滿，但也不能太低」。

電影後半段有不少與女兒的對手戲，張震表示，會盡量帶10歲女兒張源原到片場，「希望她更多認識我的工作」，是否希望愛女繼承衣缽？他說「不會，不過還是尊重她的想法」，最近也有看了好友舒淇的導演處女作《女孩》，他讚對方很會用演員，應該多拍幾部，但尚未收到演出邀約，笑稱「應該會先找馮德倫」。