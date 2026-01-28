張震演活苦撐的外送員父親 老爸張國柱相挺《幸福之路》狂讚

記者許瑞麟報導／金馬影帝張震主演的《幸福之路》昨晚舉辦特映會，多位名人於映後分享觀後感，張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子「演得很好！」給予五星好評。

本片描述，盧家成（張震 飾）在紐約街頭以外送維生，終於迎來分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等人生重擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近現實的灰色邊緣，展開一段既真實又令人動容的人生考驗。

《幸福之路》張震與魏愷樂的父女互動令人動容。（圖／甲上娛樂提供）

片中張震角色名為「盧家成」，倒過來念正是「成家路」，成為角色心中對「幸福之路」的註解。張震分享自己對角色與幸福的理解，「幸福其實很主觀，我在看劇本時一直在想，為什麼我這麼喜歡這個角色？後來發現，盧家成其實是很幸福的，因為他知道自己要做什麼，也願意朝著目標努力，對我來說，這樣就已經足夠了。」他也透露，片中許多情節刻意避免戲劇化處理，例如在焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」，讓表演回到更貼近現實、更溫柔的狀態。

《幸福之路》將於1月29日在台上映，凡於上映期間購買本片電影票一張，可原購票影城兌換「父女情深版A3簽名海報」特典一張，數量有限，送完為止。

張鈞甯相挺張震主演的《幸福之路》。（圖／甲上娛樂提供）

