張震稱帝把幸運糖果供起來

張震二獲金馬影帝，23日開心出席慶功宴。（郭吉銓攝）

張震以《幸福之路》二度於金馬稱帝，23日凌晨慶功宴坦言並未預期得獎，「就是平常心」，但也形容這次拍攝狀態與以往完全不同，前所未有地放鬆，使他更能專注於每一次呼吸與情緒起伏，是近年最享受、也最接近理想的表演狀態。問到得獎後最想做什麼，他表示只想好好睡一覺，近期工作繁忙、體力不如以往，正在外地拍戲的他，此次回台僅3、4天，「一個月大概一次能睡到自然醒」。

這次紅毯上，他秀出「幸運物」，是一顆從廟裡求來的糖果，他透露自己去了3間廟，包括常去的下內埔福安宮、每年都會拜的南港聖母宮，「我拜的都是平安、健康。」糖果則來自南港奉天宮，那顆糖未來將與金馬獎座一起供奉，成為幸運象徵。太太與女兒也在台下共享榮耀，他表示，有家人在場讓他更安定，也讓這次得獎夜格外特別，並笑說：「他們才是我的Lucky物（幸運物）。」

廣告 廣告

回顧近35年演員生涯，他坦言過去壓力大、要求高，近年投入舞台劇才意識到「越緊張越演不好」，追求更鬆弛的表演，反而讓情緒轉換更快速、幅度更大，他認為與年齡增長有關，「以前要演難過戲，會從早上就開始準備，一路沉浸到回家還在哭。」現在他選擇聰明的方式，把情緒集中在需要的瞬間，不再讓自己整天處於耗損狀態。

張震也分享自己會依不同團隊調整狀態，「如果老是演同樣角色，就像每天上班，我其實不用演戲，因為也不是很缺錢。」他直言演戲最重要的是好玩，能從中得到快樂，是他持續演下去的動力。