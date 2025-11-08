張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」
金馬影帝張震憑藉電影《幸福之路》（Lucky Lu）6度入圍金馬獎，談到本次金馬入圍，張震笑稱這是他人生最Lucky的事情之一。當被問及對奪得影帝的信心時，張震坦言當然很希望能二封影帝，並對自己的表現「蠻有信心」，目前正在跟劇組請假，希望能回台參加金馬盛會。
張震在片中飾演一位在紐約打拚的新移民外送員，坦言這是他演藝生涯中蠻不一樣的一個角色，完全超出他的生活圈。片名「Lucky Lu」，但張震飾演的盧家成衰事連連，在把妻女接到美國前夕，卻發現生財工具腳踏車遭竊，租屋被詐騙，衰事連連，卻還硬要在妻女面前假裝沒事。
街頭偷拍險被誤認失竊
張震透露，拍攝期間除了天氣意外很冷又下雨，加上外送員角色設定必須一直在街上移動，長時間在室外吹風，對體力是一大考驗。他透露電影許多鏡頭都採用「偷拍」方式，印象最深的是他在第五大道上找尋失竊的電動腳踏車，必須一直來回奔跑，那感覺不像是「在演一齣戲，而是真實發生這樣的事情。」
當時還碰上真的外送員前來關心，以為張震真的弄丟了腳踏車想幫忙，讓他覺得非常真實且溫暖，但礙於拍攝，只能跟對方說：「我在忙！不要管我！」張震坦言，自己以後若叫外送，會更願意給小費，因為他自己實際體驗過，「真的蠻的辛苦。」
而這次拍攝《幸福之路》，他的表演是以一種「很放鬆的狀態」去面對，甚至包含許多即興的部分，像是他與店東討價還價的過程，劇本上都沒有預設台詞，完全是他與對手演員的即興發揮。
笑稱想演《蜘蛛人》婉拒《尚氣2》
而片中飾演張震老婆的是香港演員陳法拉、製片是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人剛好是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員以及導演，被問到如果被邀請去演《尚氣2》會想演嗎？張震笑回：「《蜘蛛人》不是更好嗎？德斯汀是很棒的導演，真的很有趣，他還送了每個工作人員牛仔外套，上面繡著Lucky Lu。」
電影中張震為了接女兒到美國生活做了許多努力，現實生活中，如果狀況允許，他也會帶著女兒到拍戲現場，讓女兒多認識自己。「因為我爸以前演戲很少帶我們去看，對父親工作沒那麼瞭解。」
他透露女兒知道自己是「演戲的」，但目前沒有對演藝圈有興趣，「我們也沒有特別引導她去做什麼事情。」言下之意並不是很希望女兒也進演藝圈。
婉拒當導演大讚舒淇
而好友舒淇最近從演員晉升導演拍了《女孩》，張震表示已經進電影院看過，被問及是否有意願跟進舒淇的腳步擔任導演？張震笑說：「可能暫時先不要，我覺得她太厲害了，所以她應該先多拍一點。」
張震透露，其實一直有在跟一些編劇朋友開發自己喜歡的題材。被問到如果舒淇導演找他演戲會接嗎？張震笑說：「問題是他沒有找我。」
更多鏡報報導
「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」
斷開奧蘭多布魯 凱蒂佩芮新歌影射兩人分手原因 女兒成最大支柱
于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思
其他人也在看
金馬62/怨導演偏心方郁婷！柯煒林自爆天天被罵：心裡不平衡！
催淚跨時代電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，7日舉辦媒體聯訪，主演柯煒林、方郁婷、9m88與導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈暢聊拍攝點滴。有趣的是，金馬準影帝柯煒林和準影后方郁婷被爆料在現場太愛演，讓導演看不下去笑罵兩人：「北七！」中天新聞網 ・ 1 天前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 1 天前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
張震再拚金馬影帝有信心
本報綜合報導 影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是…中華日報 ・ 17 小時前
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。太報 ・ 21 小時前
福建艦之後發展核動力航母？陸軍事專家揭下一代發展路線
大陸福建艦於11月5日在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式，標誌著大陸正式邁入「三航母」時代。隨著大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦正式入列，軍事專家傅前哨接受《南方都市報》專訪時透露，大陸下一代航母排水量將達10萬噸以上，但短期內仍會優先發展常規動力航母而非核動力航母。中天新聞網 ・ 23 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 21 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 6 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前