張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」

張震以《幸福之路》6度入圍金馬爭影帝。甲上娛樂提供

金馬影帝張震憑藉電影《幸福之路》（Lucky Lu）6度入圍金馬獎，談到本次金馬入圍，張震笑稱這是他人生最Lucky的事情之一。當被問及對奪得影帝的信心時，張震坦言當然很希望能二封影帝，並對自己的表現「蠻有信心」，目前正在跟劇組請假，希望能回台參加金馬盛會。

張震在片中飾演一位在紐約打拚的新移民外送員，坦言這是他演藝生涯中蠻不一樣的一個角色，完全超出他的生活圈。片名「Lucky Lu」，但張震飾演的盧家成衰事連連，在把妻女接到美國前夕，卻發現生財工具腳踏車遭竊，租屋被詐騙，衰事連連，卻還硬要在妻女面前假裝沒事。

街頭偷拍險被誤認失竊

張震透露，拍攝期間除了天氣意外很冷又下雨，加上外送員角色設定必須一直在街上移動，長時間在室外吹風，對體力是一大考驗。他透露電影許多鏡頭都採用「偷拍」方式，印象最深的是他在第五大道上找尋失竊的電動腳踏車，必須一直來回奔跑，那感覺不像是「在演一齣戲，而是真實發生這樣的事情。」

當時還碰上真的外送員前來關心，以為張震真的弄丟了腳踏車想幫忙，讓他覺得非常真實且溫暖，但礙於拍攝，只能跟對方說：「我在忙！不要管我！」張震坦言，自己以後若叫外送，會更願意給小費，因為他自己實際體驗過，「真的蠻的辛苦。」

張震在《幸福之路》中，飾演一個要接女兒一起來美國生活的落魄外送員。甲上娛樂提供

而這次拍攝《幸福之路》，他的表演是以一種「很放鬆的狀態」去面對，甚至包含許多即興的部分，像是他與店東討價還價的過程，劇本上都沒有預設台詞，完全是他與對手演員的即興發揮。

笑稱想演《蜘蛛人》婉拒《尚氣2》

而片中飾演張震老婆的是香港演員陳法拉、製片是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人剛好是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員以及導演，被問到如果被邀請去演《尚氣2》會想演嗎？張震笑回：「《蜘蛛人》不是更好嗎？德斯汀是很棒的導演，真的很有趣，他還送了每個工作人員牛仔外套，上面繡著Lucky Lu。」

電影中張震為了接女兒到美國生活做了許多努力，現實生活中，如果狀況允許，他也會帶著女兒到拍戲現場，讓女兒多認識自己。「因為我爸以前演戲很少帶我們去看，對父親工作沒那麼瞭解。」

張震與陳法拉在《幸福之路》中飾演夫妻。翻攝IG＠ vviiee

他透露女兒知道自己是「演戲的」，但目前沒有對演藝圈有興趣，「我們也沒有特別引導她去做什麼事情。」言下之意並不是很希望女兒也進演藝圈。

婉拒當導演大讚舒淇

而好友舒淇最近從演員晉升導演拍了《女孩》，張震表示已經進電影院看過，被問及是否有意願跟進舒淇的腳步擔任導演？張震笑說：「可能暫時先不要，我覺得她太厲害了，所以她應該先多拍一點。」

張震透露，其實一直有在跟一些編劇朋友開發自己喜歡的題材。被問到如果舒淇導演找他演戲會接嗎？張震笑說：「問題是他沒有找我。」

張震在《幸福之路》中希望經營與女兒的感情，現實生活中，他也希望女兒能多瞭解他的工作。甲上娛樂提供



