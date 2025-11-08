張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心

金馬影帝張震今年憑藉電影《幸福之路》再度入圍金馬影帝，目前正在外地拍戲的他，透過視訊接受台灣媒體訪問，分享了他在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員的拍攝點滴，甚至還真的獲得當地外送員的「認證」。張震紐約演外送員

《幸福之路》去年底至今年初在美國紐約街頭拍攝，張震回憶，拍攝現場比想像中寒冷，下雪量超出預期，而他飾演的新移民外送員，必須長時間在室外吹風。

他透露，有一幕在第五大道尋找腳踏車、來回奔跑的戲，劇組鏡頭其實在很遠的地方拍攝，有點像是「偷拍」的方式，讓他感覺不像在演戲。當時還發生一件趣事，有個外送員真的以為他的車子不見了，還跑來關心他「你還好嗎」？甚至想幫他報警，那一瞬間令他滿感動，但因為在拍戲，所以只簡短告訴對方「我在忙」。

片中飾演他老婆的是香港演員陳法拉，製片是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人分別是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員以及導演，如果被邀請去演《尚氣2》會有意願嗎？張震笑說：「演《蜘蛛人》不是更好嗎？」德斯汀現在也在執導明年上映的《蜘蛛人：重生日》。他讚德斯汀是很棒的導演，很有趣，聊天相處起來滿愉快的。

張震以《幸福之路》再度入圍金馬影帝。（圖／甲上娛樂）

呼應片名，當被問起人生中最幸運的事為何時，張震笑說：「我覺得是我近期有天睡了9個小時，中間都沒有起來，覺得一天都很美好。」他坦言，有小孩後必須陪小孩上學、吃早餐，已經沒有「睡眠自主權」。

他自認目前的幸福指數比及格高，「可能是75或80分吧」。張震也坦言，雖然有時候想法滿暗黑，但大方向還是樂觀，「過去的日子裡還是會有比較低潮的時候會要去面對，像是戲比較少、生活不穩定、工作上碰到小人等等，還包括自己的交友狀況，有遇過損友，但日子還是要過，盡量把自己的本分做好，可能對我的人生來講是比較能做到的事情」。

張震在片中有個9歲的女兒，與現實中10歲的女兒年齡相仿。他透露，有機會都會帶女兒到片場，但對女兒是否追隨演藝路持保留態度，讓女兒自由發展。

目前張震正積極與劇組請假，希望月底能出席金馬獎頒獎典禮。對於這次再度角逐影帝，他表示：「滿希望同時滿有信心的。」他認為《幸福之路》是他拍戲以來滿不一樣的角色，他是在一個很放鬆的狀態去演繹這樣一個人。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導