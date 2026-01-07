張震詮釋外送員父親奪金馬 1/12出席新片映後座談

（中央社記者洪素津台北7日電）演員張震以電影「幸福之路」奪下金馬影帝殊榮，他在片中飾演外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性完美詮釋，12日他將出席映後座談，與影迷分享角色細節。

在新片「幸福之路」中，張震以極度內斂而充滿力量的演出，刻劃一名在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作。

張震透過新聞稿分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一名父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福；呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他希望透過這部作品傳遞正能量。

片商也宣布，12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一一場「幸福之路」張震深度映後座談影人場，門票將於8日中午12時正式開賣。（編輯：吳素柔）1150107