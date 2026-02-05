張震詮釋「最卑微父愛」！淪外送員忍凍遭詐騙 零下10度單衣苦撐只為換女兒一笑

張震《幸福之路》中化身寵女無極限的「女兒傻瓜」，溫柔語氣讓觀眾瞬間破防。甲上娛樂提供

金馬影帝張震在《幸福之路》中飾演遠赴紐約打拼的外送員「盧家成」，在短短48小時內接連遭遇車輛失竊、租屋詐騙等重擊，卻為了家人苦撐不倒。張震展現神級「眼技」，前一秒嘻皮笑臉借錢，轉身卻在黑夜落淚，面對女兒時又秒變溫柔「女兒傻瓜」，細膩的情緒切換讓張震一舉奪下金馬影帝，不少影迷看完淚崩直呼：「這演技太封神，好想回家抱爸爸！」

《幸福之路》由韓裔導演勞埃德李崔執導，《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓監製。曾在《尚氣》飾演梁朝偉妻子的陳法拉，這次在片中與張震飾演久別重逢的夫妻。

廣告 廣告

儘管戲份僅四天，陳法拉仍親自到場與張震對戲，導演感性分享，陳法拉是這家人的核心，她的加入讓電影厚度倍增；而張震為了貼近底層勞動者狀態，開拍前每日跑步瘦身，更在零下10度的紐約寒冬中，僅穿單薄外套苦站8小時，敬業態度令劇組動容。

陳法拉（右後）與飾演張震久別重逢的妻子。甲上娛樂提供

陳法拉義氣加盟演嬌妻 影評激推：21世紀版《單車失竊記》

這部獲金馬三項大獎肯定的作品，靈感源自疫情初期紐約外送員的真實困境。導演希望透過鏡頭，讓觀眾看見這些在城市中「隱形」的勞動者。不少影評將本片比擬為21世紀版的《單車失竊記》，認為張震成功褪去昔日男神光環，演活了在資本社會邊緣掙扎的父親。



回到原文

更多鏡報報導

《陽光女子》怪物新人爆紅！何曼希IG飆破22萬 初搭星二代就賞對方巴掌

專訪／沒流量不配當朋友！ 陳昱廷揭網紅圈「假面閨蜜」潛規則 不紅就是隱形人

泰國降頭片始祖回歸！BNK48成員自曝真實遭下咒內幕 拍戲呆滯失神「記憶空白」

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」