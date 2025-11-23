張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為

張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮。在得知獲獎時，張震驚訝地摀著臉，隨後擁抱劇組人員及他的妻女，場面溫馨感人。他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震感性地表示，這次演出是全心全意投入角色，不管有沒有得獎，他都已盡力而為。

張震感性致詞。（圖／金馬執委會提供）

在頒獎典禮上，由西島秀俊和桂綸鎂擔任頒獎人，宣布張震以《幸福之路》獲得最佳男主角獎。張震在台上分享，這次演出《幸福之路》是以非常放鬆的狀態去演戲，他在紐約拍攝的兩個月期間完全融入角色，全心全意地投入其中。張震表示，即使今天沒有獲獎，他也已經盡了全力。

張震《幸福之路》劇照。（圖／金馬執委會提供）

張震在電影中詮釋一位移民到紐約打拚的華人父親，正當迎接妻女前來團聚之際，卻遭遇一連串生活的不如意。他傳神演繹底層小人物的生活困境，用沉穩且洗鍊的演技成功打動觀眾的心。

在得獎感言中，張震首先感謝他的妻子和女兒，他坦言拍戲相當辛苦，常常不在家，感謝她們一路的支持。他也感謝所有家人，特別是他的父親張國柱，是父親帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終不斷相信電影、熱愛電影。最後，他將這個獎獻給所有熱愛電影的人，希望大家能夠繼續熱愛電影，他自己也會繼續這份熱愛。

值得一提的是，張震曾6度入圍金馬影帝，2021年以《緝魂》首度獲獎。他透露這幾年追求的是一種更貼近現實生活、沒有痕跡的表演方式，此次能以《幸福之路》獲得第二座金馬獎座，可謂實至名歸。

