張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮。在得知獲獎時，張震驚訝地摀著臉，隨後擁抱劇組人員及他的妻女，場面溫馨感人。他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震感性地表示，這次演出是全心全意投入角色，不管有沒有得獎，他都已盡力而為。
在頒獎典禮上，由西島秀俊和桂綸鎂擔任頒獎人，宣布張震以《幸福之路》獲得最佳男主角獎。張震在台上分享，這次演出《幸福之路》是以非常放鬆的狀態去演戲，他在紐約拍攝的兩個月期間完全融入角色，全心全意地投入其中。張震表示，即使今天沒有獲獎，他也已經盡了全力。
張震在電影中詮釋一位移民到紐約打拚的華人父親，正當迎接妻女前來團聚之際，卻遭遇一連串生活的不如意。他傳神演繹底層小人物的生活困境，用沉穩且洗鍊的演技成功打動觀眾的心。
在得獎感言中，張震首先感謝他的妻子和女兒，他坦言拍戲相當辛苦，常常不在家，感謝她們一路的支持。他也感謝所有家人，特別是他的父親張國柱，是父親帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終不斷相信電影、熱愛電影。最後，他將這個獎獻給所有熱愛電影的人，希望大家能夠繼續熱愛電影，他自己也會繼續這份熱愛。
值得一提的是，張震曾6度入圍金馬影帝，2021年以《緝魂》首度獲獎。他透露這幾年追求的是一種更貼近現實生活、沒有痕跡的表演方式，此次能以《幸福之路》獲得第二座金馬獎座，可謂實至名歸。
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。
藝人張震今年以《幸福之路》奪下影帝寶座，在後台受訪時他也坦承，這屆一同入圍的男主角們演技都很在線，認為今年是很競爭性的一年，完全沒想到今年可以奪下獎座。而受訪時他也忍不住脫口說了「X的」，表示他演戲並
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。
【緯來新聞網】張震從13歲就出道，直到4年前才以《緝魂》拿下第一個影帝，今晚（22日）憑藉《幸福之路
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。
金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。 張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。
