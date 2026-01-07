張震《幸福之路》唯一人選 導演30刷《臥虎藏龍》被圈粉

張震在《幸福之路》中以極度內斂而充滿力量的演出，刻畫1位在殘酷現實中無聲掙扎的父親。甲上娛樂提供



張震以《幸福之路》奪下第2座金馬影帝殊榮，1月12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦深度映後座談影人場，韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）坦言劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍」！巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「1年前來台北說服張震到紐約拍戲，1年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

《幸福之路》描述張震飾演在紐約打拼的外送員「盧家成」，在迎接分隔多年的妻女團聚之際，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，他將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊再創演藝生涯巔峰。

張震（右）與魏愷樂在《幸福之路》飾演父女。甲上娛樂提供

而張震也分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，呈現1位父親每天的努力、1次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，他希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持能讓更多觀眾走進戲院。

《幸福之路》入選2025年坎城影展「導演雙周」，並入圍美國獨立精神獎最佳主角、最佳導演，該片1月29日在台上映，1月12日張震影人場將有30分鐘深度映後座談，門票明（1╱8）中午12點開賣。

