張震《幸福之路》演活外送員父親 為妻女遭受48小時連環打擊仍苦撐

張震與童星魏愷樂在《幸福之路》自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（圖／甲上提供）

金馬影帝張震主演的得獎之作《幸福之路》，昨（27日）晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。多位名人於映後分享觀後感，張鈞甯形容張震的演出「就像越吃越香的一碗白飯」，而張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子「演得很好！」給予五星好評。

廣告 廣告

張震主演的《幸福之路》被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後年度最動人的父女情電影。（圖／甲上提供）

《幸福之路》由韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）編導，榮獲本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，並入選坎城影展「導演雙週」，同時獲美國獨立精神獎最佳主角、最佳導演提名。張震在片中飾演一位秉持「堅持就是勝利」信念的外送員父親，在短短 48 小時內歷經殘酷現實的連環打擊，仍堅持為家庭苦撐，真摯內斂、充滿人生重量的表演，讓觀眾看見最平凡卻最動人的父愛身影，片中張震一句台詞「我有多努力，你也不是不知道，我真的是拚了命去做！」更道盡許多人為生活辛苦打拚的心聲。

張震在片中焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」。（圖／甲上提供）

張鈞甯看完《幸福之路》大讚溫暖、充滿力量，「震哥的表演就像在吃一碗很有趣的白飯，看似沒有刻意設計，卻讓人越吃越香，越看越享受」。曾寶儀則直言，觀影過程中「幾乎忘記這是我們從小看到大的張震」，直到回過神時，早已完全沉浸在故事裡，她特別提到，導演用一種極為溫柔的方式看待每一個正在受苦的人，「這部電影裡沒有壞人，只有努力活著的人，這是我覺得最美的地方。」導演瞿友寧有感讚：「 真的是史上最帥老爸！遇到了最不能說出的苦，當了父親之後，感同身受非常深刻。」至今仍與張震交流表演的表演老師王琄，看完也大讚：「看著一位演員變成熟，是多麼感動的事，忘記了他是大明星張震，以你為榮！」

張鈞甯看完《幸福之路》大讚溫暖、充滿力量。（圖／甲上提供）

片中角色名為「盧家成」，倒過來念正是「成家路」，也成為角色心中對「幸福之路」的註解。張震分享自己對角色與幸福的理解：「幸福其實很主觀，我在看劇本時一直在想，為什麼我這麼喜歡這個角色？後來發現，盧家成其實是很幸福的，因為他知道自己要做什麼，也願意朝著目標努力，對我來說，這樣就已經足夠了。」他也透露，片中許多情節刻意避免戲劇化處理，例如在焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」，讓表演回到更貼近現實、也更溫柔的狀態。

曾寶儀直言觀影過程中「幾乎忘記這是我們從小看到大的張震」。（圖／甲上提供）

《幸福之路》電影描述盧家成（張震 飾）在紐約街頭外送維生，終於迎來分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚，卻在短短 48 小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等人生重擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近現實的灰色邊緣，展開一段既真實又令人動容的人生考驗。

《幸福之路》將於 1 月 29 日全台溫暖上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞

社運網紅翻車2／劉珮瑄誣指性侵高喊：非常驕傲！ 造謠黑歷史全曝光