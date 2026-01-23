張震1個禮拜速變另1人 「女兒」竟是翁滋蔓外甥女

張震（右）與飾演女兒的魏愷樂互動成為《幸福之路》一大亮點。甲上娛樂提供



張震以《幸福之路》抱回第 2 座金馬影帝，也入圍美國獨立精神獎最佳主角，在終極版預告中，他與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點，而韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）也透露，張震為貼近角色狀態，開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常；正式開拍當天，他剪了頭髮、素顏現身片場，與過往銀幕形象判若兩人，「短短1個禮拜，他就完全變成另1個人。那一刻我就知道，張震已經準備好成為盧家成了」。

廣告 廣告

童星魏愷樂是翁滋蔓的外甥女，拍攝時年僅8歲，是勞埃德李崔在紐約歷經數月試鏡、千挑萬選找到的「天選之人」，她雖是素人，卻展現超齡專注力與自然情感，導演大讚：「她沒演過電影，卻從不抱怨、非常專業。這個角色如果不成功，電影也不會成功，所以一開始我非常緊張，後來我知道沒有選錯人，她用自己的視角看世界，那正是我心中『雅雅』該有的樣子。」

魏愷樂的童言童語道出《幸福之路》最動人的情感核心。甲上娛樂提供

不只導演，張震也對魏愷樂讚譽有加，「小朋友的視角真的跟我們大人很不一樣，她拍的照片都很棒，尤其是我們走在公園、鴿子飛起的畫面」。原來片中由「雅雅」拍攝的拍立得照片全都出自魏愷樂之手，劇組更貼心地將她拍下的照片收集成冊分送給大家，張震也珍藏了1本，「裡面全都是她拍的照片，真的很有天分」。

片中張震問女兒為何拍了這麼多照片？她將照片順序輕輕挪移，靦腆笑說：「移動一下，故事就不同了。」童言童語道出全片最動人的情感核心。《幸福之路》1月29 日上映。

更多太報報導

《異域》柯俊雄原型人物長眠地曝光 孤軍二代祭拜追思

王心凌攻蛋首日道具故障 走下台寵粉萬人暴動

「SJ」高雄巨蛋嗨喊：我們回家了 始源自責感冒！圭賢補刀勸粉母湯喔