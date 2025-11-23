張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」
張震表示，這次是蠻放鬆的演出，在紐約拍戲的2個月是全心全意投入角色，很謝謝「幸福之路」的導演和攝影師，「攝影師不管如何都可以看到我一點點、小小的眼神，我有被放大，有被傳遞出去，製作電影的每個人都很重要，沒有你們就看不到我的表現。」
張震也謝謝他的太太和女兒，以及他的家人，尤其是父親，「他也是演員，他帶我認識電影，我相信電影、熱愛電影，這座獎也獻給熱愛電影的你們，我們一起為電影做下去。」
張震提到，這部電影強調人跟人之間情感很重要，「我希望有獎的加持讓更多人看到，大家覺得新移民好像生活很遙遠，看似遙遠，但其實很近。」
他並表示，自己就跟片中倒楣的男主角一樣，得到一點點幸福就可以很正能量，「我就跟他一樣，有一點幸福就可以支撐我走下去，大家好像覺得我很爽，可以拍很多片，但我有付出、我有努力，可能大家沒辦法看到，但我現在得獎很幸福，就可以支撐我在電影這條路。」（編輯：龍柏安）1141122
