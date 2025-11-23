張震2度奪金馬影帝 范冰冰《地母》封后

要向拍電影的每個角色致敬，頑童一出場就火力全開，讓後方的大導演李安也忍不住入戲，一起配合演出。

第62屆金馬獎登場，競爭激烈的最佳女主角廝殺到最後一刻，由中國女星范冰冰以《地母》封后，雖然人無法出席，但獲知得獎那刻，在電話那頭一度哭到說不出話來。

第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰說道，「其實對我而言不只是外型上的轉變，也是我與角色之間一次非常深刻地靈魂共振。」

影帝則由張震以《幸福之路》奪下，電影講述新移民的故事，二度獲獎的他感謝父親、家人還有所有熱愛電影的人。

第62屆金馬獎最佳男主角張震說：「我要獻給所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影。」

86歲的陳淑芳，在68年的演員生涯中，以深厚底蘊感動無數觀眾，獲頒終身成就獎的她說，只要心裡有愛有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。

第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳提及，「從事影視是我的志趣，我希望我能一輩子演下去，這也是我，屬於我個人的孤味。」

刻劃白色恐怖時代下小人物故事的《大濛》，帶領觀眾重返民國40年代動盪的台灣，最終擊退眾多強敵，包辦4項大獎，成為本屆金馬大贏家。

第62屆金馬獎最佳劇情片《大濛》監製葉如芬表示，「每個時代其實都會碰到非常艱困的環境，那我們只是想說，人可以保有一顆善良美好的心，那我們就是想傳遞這樣的一個心意。」

今年金馬獎沒有主持人，由兩度提名女主角的王淨配音，唸讀所有入圍者名單，把時間獻給得獎者及電影人，隨著本屆金馬落幕，電影人要繼續用充滿能量的創作，記錄下每個時代的故事。

