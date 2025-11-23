張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。
第62屆金馬獎落幕，金馬獎評審稍早表示，此屆競爭激烈，最佳劇情片中由「大濛」、「左撇子女孩」、「眾生相」爭奪，最後「大濛」以8票險勝「眾生相」的7票，評審認為，「大濛」導演陳玉勳作為創作的風格很難得。
最佳男主角也是經過多次投票，評審表示，一開始是許瑞奇、柯煒林、張震在廝殺，最終由柯煒林與張震對決，而張震的勝出是他在短時間裡凸顯出角色，鮮少的對白和獨角戲，演技自然毫不誇張卻又充滿韻味。
最佳女主角則由「我家的事」高伊玲和「地母」的范冰冰爭到最後，評審表示，范冰冰從從容到崩潰讓人耳目一新，高伊玲把角色的任何階段都詮釋地很吸引人，只是比賽就只能有1人勝出，但高伊玲的演技是備受評審肯定的。
男配角方面，曾敬驊獲大部分票數，評審說：「他的口條和情緒都備受讚美，有非常好的喜感，從角色成長叛逆到理解，和父親理解，對角色理解程度都很好，所以獲大部分票數。」
陳雪甄則獲得所有評審的青睞，15票全拿，評審讚陳雪甄演活馬來西亞土生土長華人女性，呈現出穩固家庭女兒的力度，非常難得。（編輯：龍柏安）1141123
