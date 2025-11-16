金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝
香港演員柯煒林以《大濛》中飾演的「趙公道」一角入圍金馬獎最佳男主角，他在片中飾演一位隨部隊從廣東撤台的車伕，需要精通國語、台語及粵語三種語言。同時，張震憑藉《幸福之路》中詮釋的新移民角色、藍葦華以《我家的事》中傳統父親形象、張孝全在《深度安靜》的精湛演出，以及新加坡演員許瑞奇在《好孩子》中扮演變裝皇后的表現，都將角逐本屆金馬影帝寶座。這五位入圍者各以獨特的表演風格和對角色的深刻詮釋，展現了影帝級的演技與銀幕魅力。
柯煒林對於入圍金馬獎感到開心，他坦言在殺青那天就有預感自己會入圍。在《大濛》中，他飾演的「趙公道」協助方郁婷飾演的「阿月」尋回哥哥遺體，兩人發展出一段溫暖動人的情誼。柯煒林表示，廣東口音的國語是最困難的部分，他特地向不太會說國語的父親請教發音，學習正確的口音。他非常欣賞角色的直率特質，認為這與自己的性格截然不同。柯煒林在今年7月坦承罹患肺腺癌四期，但他依然積極樂觀抗癌，感受到自己被愛圍繞，並表示能夠繼續演戲對他來說是很幸福的事情。
張震則以《幸福之路》入圍，這是他第6次入圍金馬獎，並曾在2021年憑藉《緝魂》獲得金馬影帝。他在片中飾演一位隻身到紐約打拚的新移民，在等待妻女團聚前夕遇到一連串意外。張震表示，近年來他追求更貼近現實生活、更沒有痕跡的表演風格，這部電影對他而言是一個新的嘗試。他特別嚮往角色那種為夢想不斷打拼的精神，認為這是一種非常東方的溫暖感受。拍攝過程中，張震曾在零下7、8度的紐約街頭，一天10小時中有8小時都站在路邊，相當辛苦。
藍葦華憑藉《我家的事》首度入圍金馬獎，他在片中詮釋一位不願在家人面前表達脆弱、關係逐漸疏離的傳統父親。藍葦華表示，自己本人是有話直說的性格，而片中的「阿冬爸爸」則是將情緒悶在心裡，用錯誤的方式關心家人，即使做對的事情也總是發生在不對的時間，導致家庭關係惡化。作為金鐘獎入圍常客，藍葦華已獲得一座金鐘視帝和一座男配角獎，他透露得知入圍消息時在棚內拍攝八點檔，聽到自己名字時忍不住尖叫，但仍保持平靜，將期待放在心裡。
張孝全以《深度安靜》第3度問鼎金馬影帝，他飾演一位外表堅毅但內心糾結的丈夫。張孝全前陣子才在平遙國際電影展獲得最佳男主角獎。他透露，導演沈可尚總是要求他在開拍前先沉澱20秒，這個喘息空間讓他安靜下來，激發出更亮眼的表演。而許瑞奇則在《好孩子》中扮演變裝皇后，故事以新加坡知名變裝皇后「阿真」為原型，聚焦他與失智母親之間的關係。許瑞奇花了近一年半時間了解角色的內心世界，尤其專注於掌握角色說話的方式、調調、身體語言和眼神。他表示，為了維持狀態，即使在休息日也盡量保持在角色中，甚至連開車時的坐姿都與角色一致。他的表現如此自然，讓金馬評審忍不住查證他是否本色演出。
金馬62入圍名單揭曉！范冰冰對決林依晨 《大濛》獲11項提名
《大濛》宣告回「嘉」 9m88化身歌舞女團：像是走入40年代
金馬62／來台20年仍被當外人！金馬導演捐血遭拒 換證件被嗆「逃跑的吼」
金馬62／星國男星許瑞奇「大直男」變妖豔女王！ 狂哭6小時險虛脫
金馬獎2025／盧廣仲唱出家的牽掛再戰金馬！迎強敵告五人、9m88、戴佩妮
金馬獎原創電影歌曲競爭激烈，三金得主盧廣仲為《我家的事》量身打造主題曲《一路順風》，以獨特嗓音傳達家的細膩情感，引起觀眾共鳴，告五人則為《有病才會喜歡你》創作兩種版本的《我天生》，並邀請男女主角詹懷雲與江齊合唱，首度叩關金馬獎，另外9m88、戴佩妮等音樂人也分別為《大濛》及《地母》獻聲，透過音樂為電影增添情感層次。TVBS新聞網 ・ 8 分鐘前
金馬獎2025／最佳男配角激戰！姚淳耀、黃鐙輝首戰金馬 力敵黃秋生
今年金馬獎最佳男配角，五位入圍者各展獨特魅力。姚淳耀在《我家的事》中詮釋30歲和50歲兩種年紀的「阿淵」，透過揣摩父親一輩及閱讀書籍，生動呈現角色心境，同片演員曾敬驊則憑藉獨特的外在與內在反差，成功詮釋「夏仔」一角，還有黃鐙輝在《左撇子女孩》飾演夜市攤商「強尼」，將自身為人父的經驗融入角色，資深演員黃秋生則以《今天應該很高興》入圍，並預測是《深度安靜》的金士傑可能獲獎。TVBS新聞網 ・ 5 分鐘前
金馬獎2025／劉敬迎戰牧森、馬士媛爭金馬新人 盼拍出100分作品
金馬獎最佳新演員獎項競爭激烈，台灣新生代演員們以精湛演技入圍，展現令人驚豔的表演實力與潛力！23歲的劉敬將自身成長經歷投射於《失明》角色中，詮釋出青少年面對父母期望與內心掙扎的複雜心理。牧森在《進行曲》中飾演建中管樂隊成員，馬士媛在《左撇子女孩》中詮釋叛逆女兒，林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演承擔家計的長女，都以自然生動的表演獲得評審青睞。這些新秀不僅將生活經驗融入角色，更展現出對表演藝術的熱忱與專注，未來可期！TVBS新聞網 ・ 6 分鐘前
金馬獎2025／陳玉勳導《大濛》走不出來！《地母》張吉安曝與范冰冰約定1事
白色恐怖到現代社會，五位導演以獨特視角記錄歷史與人性故事。陳玉勳的《大濛》描繪小人物在台灣白色恐怖時期的生活，曹仕翰的《南方時光》聚焦1996年台灣首次民選總統時期社會轉型，廖克發的《人生海海》以黑色幽默手法詮釋死亡議題，張吉安的《地母》展現馬來西亞巫術文化，李駿碩的《眾生相》則探討現代男同志內心交織。這五部作品的導演皆要角逐金馬最佳導演獎，透過獨特敘事手法與個人經歷，為觀眾帶來感動並保存珍貴的歷史記憶。TVBS新聞網 ・ 11 分鐘前
