金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝

香港演員柯煒林以《大濛》中飾演的「趙公道」一角入圍金馬獎最佳男主角，他在片中飾演一位隨部隊從廣東撤台的車伕，需要精通國語、台語及粵語三種語言。同時，張震憑藉《幸福之路》中詮釋的新移民角色、藍葦華以《我家的事》中傳統父親形象、張孝全在《深度安靜》的精湛演出，以及新加坡演員許瑞奇在《好孩子》中扮演變裝皇后的表現，都將角逐本屆金馬影帝寶座。這五位入圍者各以獨特的表演風格和對角色的深刻詮釋，展現了影帝級的演技與銀幕魅力。

香港演員柯煒林個性樂觀開朗，非常親切。（圖／TVBS）

廣告 廣告

柯煒林對於入圍金馬獎感到開心，他坦言在殺青那天就有預感自己會入圍。在《大濛》中，他飾演的「趙公道」協助方郁婷飾演的「阿月」尋回哥哥遺體，兩人發展出一段溫暖動人的情誼。柯煒林表示，廣東口音的國語是最困難的部分，他特地向不太會說國語的父親請教發音，學習正確的口音。他非常欣賞角色的直率特質，認為這與自己的性格截然不同。柯煒林在今年7月坦承罹患肺腺癌四期，但他依然積極樂觀抗癌，感受到自己被愛圍繞，並表示能夠繼續演戲對他來說是很幸福的事情。

張震《幸福之路》劇照。（圖／甲上娛樂提供）

張震則以《幸福之路》入圍，這是他第6次入圍金馬獎，並曾在2021年憑藉《緝魂》獲得金馬影帝。他在片中飾演一位隻身到紐約打拚的新移民，在等待妻女團聚前夕遇到一連串意外。張震表示，近年來他追求更貼近現實生活、更沒有痕跡的表演風格，這部電影對他而言是一個新的嘗試。他特別嚮往角色那種為夢想不斷打拼的精神，認為這是一種非常東方的溫暖感受。拍攝過程中，張震曾在零下7、8度的紐約街頭，一天10小時中有8小時都站在路邊，相當辛苦。

得過兩座金鐘獎的藍葦華，分享首度入圍金馬獎的心情。(圖/TVBS)

藍葦華憑藉《我家的事》首度入圍金馬獎，他在片中詮釋一位不願在家人面前表達脆弱、關係逐漸疏離的傳統父親。藍葦華表示，自己本人是有話直說的性格，而片中的「阿冬爸爸」則是將情緒悶在心裡，用錯誤的方式關心家人，即使做對的事情也總是發生在不對的時間，導致家庭關係惡化。作為金鐘獎入圍常客，藍葦華已獲得一座金鐘視帝和一座男配角獎，他透露得知入圍消息時在棚內拍攝八點檔，聽到自己名字時忍不住尖叫，但仍保持平靜，將期待放在心裡。

張孝全《深度安靜》劇照。(圖/風起娛樂提供)

張孝全以《深度安靜》第3度問鼎金馬影帝，他飾演一位外表堅毅但內心糾結的丈夫。張孝全前陣子才在平遙國際電影展獲得最佳男主角獎。他透露，導演沈可尚總是要求他在開拍前先沉澱20秒，這個喘息空間讓他安靜下來，激發出更亮眼的表演。而許瑞奇則在《好孩子》中扮演變裝皇后，故事以新加坡知名變裝皇后「阿真」為原型，聚焦他與失智母親之間的關係。許瑞奇花了近一年半時間了解角色的內心世界，尤其專注於掌握角色說話的方式、調調、身體語言和眼神。他表示，為了維持狀態，即使在休息日也盡量保持在角色中，甚至連開車時的坐姿都與角色一致。他的表現如此自然，讓金馬評審忍不住查證他是否本色演出。

許瑞奇接受TVBS新聞台視訊專訪，透露他飾演變裝皇后太入戲，開車時不自覺做出較女性化的手勢。(圖/TVBS)

更多 TVBS 報導

金馬62入圍名單揭曉！范冰冰對決林依晨 《大濛》獲11項提名

《大濛》宣告回「嘉」 9m88化身歌舞女團：像是走入40年代

金馬62／來台20年仍被當外人！金馬導演捐血遭拒 換證件被嗆「逃跑的吼」

金馬62／星國男星許瑞奇「大直男」變妖豔女王！ 狂哭6小時險虛脫

