張韶涵中國開唱「替身AI換臉」震撼畫面流出 歌迷全看傻眼

娛樂中心／蔡佩伶報導

本尊張韶涵也在台上。（圖／翻攝自微博）

隨著AI人工智慧的迅速崛起，各行各業積極導入AI，就連歌手張韶涵近日在中國舉辦的演唱會，都將AI融入舞台技術，透過換臉的方式完成新舊造型舞台交接，創意的想法也讓網友嘖嘖稱奇。

歌手張韶涵昨（6日）在中國汕頭舉辦巡迴演唱會，其中一幕讓網友全都看傻眼，原來是她先讓替身演員穿著舊造型登場，透過AI換臉技術瞬間將面容變成張韶涵的臉蛋，再將麥克風傳遞給穿著全新表演服的本尊張韶涵，從曝光的大螢幕畫面可以看到，兩人的容貌十分相像，瞬間分不清本尊是誰。

替身透過AI技術變臉張韶涵。（圖／翻攝自微博）

張韶涵在演唱會中創意的想法也贏得網友讚賞，紛紛稱讚直呼：「用AI換臉解鎖舞台新玩法」、「分不清楚的換臉名場面」、「這舞台設計想法真的很超前」。

張韶涵與替身交接麥克風。（圖／翻攝自微博）

