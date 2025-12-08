張韶涵唱一半驚見「分身」！？ AI換臉引萬人驚呼

歌手張韶涵近期在汕頭舉行的演唱會上，以創新的舞台設計震撼全場，運用「真人替身和AI換臉技術」完成新舊造型的無縫接替，讓兩個「張韶涵」同時出現在舞台上，此舉立即引發萬人驚呼，更登上對岸熱搜榜。這位百變天后不僅在此次巡演中展現高科技元素，還曾邀請「機器人」和「機器狗」擔任舞台嘉賓，同時趁勢推出新專輯《與世之爭》下篇，讓粉絲驚喜連連。

張韶涵演唱會上的AI換臉讓全場嚇到。

張韶涵在汕頭演唱會上身著米色閃亮套裝登場，當一個「嘉賓」緩緩從天而降時，觀眾驚訝地發現舞台上竟同時出現兩個張韶涵，一個是她本人，另一個則是粉色頭髮的「分身」。這看似魔術的表演，實際上是透過替身演員和AI換臉技術精心設計的效果。原本背對觀眾的是替身，轉身的瞬間透過AI換臉技術變成張韶涵的模樣，完成了令人嘆為觀止的視覺效果。

張韶涵在演出中幽默地表示：「今天我要隔空送你們一個指南針，因為我怕今晚你們會被我寵到找不到北了。」這番話正呼應了她作為「百變天后」的稱號。此次運用AI換臉技術完成的新舊造型無縫接替，讓「張韶涵在演唱會實時AI換臉」的話題迅速登上對岸熱搜。

張韶涵幾乎每次演唱會都有驚喜。

值得一提的是，張韶涵先前也曾在舞台上邀請過「機器人」和「機器狗」擔任嘉賓。她在演出中打趣道：「上一次機器狗會握手、會坐下，我們來看一下我們這個機器人，他可能你也應該花了90%的預算，你肯定會比他多，給我們一下升級的才藝吧，給大家展現一下。」

除了高科技元素，張韶涵在鄭州場演出時還驚喜地穿上了鑲有80萬顆水晶的全新造型服裝。同時，她也宣布新專輯即將上線：「今天新專輯要上線囉！《與世之爭》下篇終於要上線囉！」這讓剛推出的新專輯熱度更上一層樓。

