張韶涵巡演造型翻車掀熱議 換掉10年髮型師被虧「裁員裁到大動脈」

張韶涵展開「覓光」巡迴演唱會，舞台造型掀起熱議。（圖／翻攝自張韶涵 微博）

歌手張韶涵近來展開「覓光」巡迴演唱會，向來以高水準舞台與百變造型著稱的她，過去憑藉精緻五官與靈動氣質，每每登台都以仙氣十足的造型驚豔全場，被粉絲封為「精靈公主」。然而，近期巡演造型卻意外掀起爭議，甚至在網路上引發熱烈討論。

此次風波的關鍵，大批網友認為與張韶涵更換合作長達10年的髮型師有關，帕克多年來為張韶涵打造蓬鬆捲髮、高顱頂比例與夢幻線條，穩定而精準的審美，早已將「精靈感」深深烙印在她的舞台形象中，也成為粉絲心中不可取代的標誌。據悉，張韶涵12月起結束與資深髮型師帕克的合作，改由新團隊、髮型師劉雪亮接手。

不過，在「覓光」巡迴演唱會汕頭站中，張韶涵新造型亮相便引發兩極評價，甚至被部分網友吐槽顯老，甚至被虧「從精靈公主變坐月子阿姨」，批評假髮質感不足、比例失衡，少了以往的仙氣靈動，還被形容像「紫色蟻后」，相關討論迅速延燒，微博熱搜更出現關鍵字「張韶涵也是裁員裁到大動脈」，形容她更換造型團隊後，整體視覺風格落差過大，不少網友紛紛留言直呼：「真的差很多」、「以前的精靈感不見了」、「前髮型師快回來」，對新造型表達失望。

儘管如此，也有歌迷替張韶涵緩頰，認為嘗試新風格本就需要磨合期，不該因一兩場造型就全盤否定，而後續是否調整造型方向，也成為粉絲關注焦點，如何在突破與經典之間取得平衡，或許將是這次巡演另一個備受討論的看點。

