張韶涵才轟狗仔是惡夢！助陣張鈞甯、王傳君 罕開金口為電影獻唱

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

張韶涵為即將上映的懸疑犯罪電影《默殺》獻唱推廣曲〈暮色迴響〉，在張韶涵細膩且具強大穿透力的嗓音下，思念與遺憾如潮水般緩緩流淌，搭配電影畫面剪輯，悲痛與壓抑的情緒層層疊加，揪心程度直逼知名社會議題電影《熔爐》。

張韶涵為電影《默沙》獻唱推廣曲〈暮色迴響〉。（圖／翻攝YT）

電影《默殺》聚焦校園連環失蹤事件，隨著劇情鋪展，觀眾將透過張鈞甯飾演的母親李涵，一步步揭開隱藏在表象下的真相，詮釋了「沉默」如何成為最鋒利的武器，讓暴力與謊言在陰影中滋長。

張鈞甯、王傳君在片中有精彩對手戲。（圖／鴻聯國際提供）

〈暮色迴響〉的演唱難度極高，對張韶涵而言也是少見的挑戰，歌曲橫跨近20度的音域，加上密集且快速的歌詞，使演唱者在掌控高音、節奏與咬字的同時，還必須承載情緒的重量。此次釋出的繁體版MV開頭便聚焦於一幕幕令人揪心的霸凌情節，手段狠戾、令人寒毛直豎；後段飾演惠君的演員，正是曾以《長江七號》走紅的徐嬌，她完美地呈現角色深層的恐懼，也讓情緒更深一步銜接到父母角色的心理狀態。

