張韶涵新造型惹議 從精靈公主變坐月子阿姨

張韶涵《覓光》巡迴演唱會，舞台新造型卻引起熱議。（摘自張韶涵微博）

張韶涵近期展開《覓光》巡迴演唱會，舞台新造型卻引起熱議，她少了以往的靈動仙氣，假髮質感與比例失衡，甚至被吐槽顯老，形容她「從精靈公主變坐月子阿姨」，還有人戲稱宛如「紫色蟻后」。

據悉，張韶涵自今年12月起結束與合作長達10年的御用髮型師帕克的合作，改由新團隊、髮型師劉雪亮接手。過去，帕克為張韶涵打造的高顱頂比例、蓬鬆捲髮與夢幻線條，長年穩定地塑造出她獨特的「精靈感」舞台形象，也成為粉絲心中難以取代的標誌。

廣告 廣告

在《覓光》巡演汕頭站中，張韶涵以全新造型亮相，卻引發兩極評價，尤其「張韶涵也是裁員裁到大動脈」一詞更被大量轉發，形容更換造型團隊後，整體視覺風格落差過大。

不少粉絲在社群留言表達惋惜，直言「真的差很多」、「以前的精靈感不見了」，不過，也有支持者替張韶涵緩頰，認為歌手嘗試不同風格，難免有適應期，舞台實力與唱功才是核心。

更多鏡週刊報導

華納董事會婉拒派拉蒙高價收購 直呼價格風險太高

金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久

持修合作前才知道范曉萱是誰 相差18歲將於台東跨年夜合唱經典〈氧氣〉