張韶涵新造型挨轟老氣 換髮型師被虧：裁員裁到大動脈
歌手張韶涵，先前演唱會唱長捲髮靈動又飄逸造型，被粉絲封為精靈公主。最近因為更換造型團隊，風格轉變，被網友說有點老氣。
歌手張韶涵：「揮別了青春，數不盡的車站，甘於平凡卻不甘，平凡地潰敗，你是阿刁，你是自由的鳥。」
歌手張韶涵在近期覓光巡迴演唱會汕頭站，舞台上清澈高昂嗓音，令人聽得如癡如醉，不過除了歌聲，現在他的最新造型，也成為全場熱議焦點。只見他頂著一頭外翹短髮，身穿浮誇亮片禮服，而以往則是有各種蓬鬆長捲髮，和夢幻服飾，讓張韶涵被粉絲封為精靈公主。兩種造型一相比，風格突變，更有中國網友吐槽，實在很顯老，從精靈公主變阿姨。
中國媒體：「演唱會換了新的團隊，Parco迫於壓力也離職了，結果新來的髮型師大翻車，從長沙場到汕頭場，僅用14天，就成功把我們精靈公主爆改成邪惡後媽了。」
原來張韶涵與合作長達10年的髮型師Parco，從12月開始結束合作，改由新團隊接手，卻讓大批粉絲實在好失望，直呼張韶涵根本裁員裁到大動脈。不過，也有人緩頰認為，嘗試新風格本來就需要磨合期，不該因為一兩場造型，就全盤否定。
