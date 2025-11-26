張韶涵罕見台灣獻聲〈暮色迴響〉 搭《默殺》秀20度音域

張鈞甯力挺導演男友，自己親自演出台版中尹馨飾演的清潔工母親角色，與王傳君有不少對手戲。（鴻聯國際提供）

久未在台公開露面的張韶涵為即將上映的懸疑犯罪電影《默殺》獻唱推廣曲〈暮色迴響〉，以細膩且具穿透力的聲線，將思念與遺憾層層堆疊，加上同步釋出的繁體中文版 MV，悲痛與壓抑的氛圍全面升級，被盛讚「揪心程度直逼《熔爐》」。

《默殺》聚焦校園連續失蹤事件，由張鈞甯飾演的母親李涵帶領觀眾抽絲剝繭，看見「沉默」如何讓暴力與謊言暗中滋生。甫獲東京影展最佳男主角的王傳君在片中情緒多次爆發，與張鈞甯形成強烈對手戲，壓迫感十足。

廣告 廣告

王傳君飾演的林在福，台版是由黃健瑋演出。（鴻聯國際提供）

〈暮色迴響〉橫跨近20度音域，歌詞節奏緊湊，是張韶涵少見的高難度挑戰。她在掌控高音與節奏之餘，更要承載角色悲傷，使情緒隨音樂推向高潮。MV開場即呈現霸凌片段，細節狠戾令人心驚；後段由《長江七號》走紅的徐嬌登場，詮釋惠君的恐懼與壓抑，也將情緒延伸到父母角色。

張韶涵的聲線宛如暗流，把王傳君、張鈞甯飾演父母心中的痛與掙扎托起，讓觀眾幾乎能「聽見」角色的心碎。推廣曲成功將電影裡的親情主線凝成音樂力量，凸顯親子之間最柔軟的牽引。

將於12月5日 上映的陸版《默殺》與早在2017年就拍攝的台版《默殺：無聲之地》都由馬來西亞導演柯汶利執導， 台版原先預計於同年2023年底院線上映，因主演黃健瑋捲入MeToo風波，故決定換角重拍，於2024年7月3日於中國大陸上映全新卡司版本《默殺》，由王傳君、張鈞甯、吳鎮宇領銜主演。去年10月 《默殺：無聲之地》正式在台灣院線上映，而陸版的 《默殺》去年也巧合地抽到2025年的陸片上映配額，只不過該片早已登上串流平台，但直到現在才正式在台上映。

更多鏡週刊報導

台版Jennie片場扮醜喊冤 孫淑媚：為何只有我犧牲

邵雨薇化身劇場名伶+女鬼 歌舞集訓一個月壓力炸鍋

搭檔坤達閃兵遭起訴 KID認了：連吳宗憲都被影響