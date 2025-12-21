張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
記者王培驊／綜合報導
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。
外界之所以出現這樣的猜測，主要是因為張韶涵在今年12月結束與合作長達10年的髮型師帕克的合作，改由新團隊接手。有網友認為，造型風格轉變與更換團隊有關，直言「精靈公主感不見了」，還有人質疑是否裁掉了關鍵幕後人員，言詞相當犀利。
對於網路上的各種揣測，張韶涵並未選擇冷處理，而是在20日於中國惠州舉辦的演唱會上，親自用行動回應。她在舞台上直接把造型師姜成皓請上台，還即興上演一段「小短劇」，先是笑著對造型師說：「哎？你不是被裁員了嗎？」造型師立刻接話澄清：「我還在喔！」隨後更忍不住吐槽部分行銷帳號「那些破營銷號，連工作職能都分不清，就到處亂寫」，強調自己才是造型師。
張韶涵也在台上補充，外界一直說她「裁員裁到大動脈」，隨即笑著向造型師表態：「我這麼愛你，怎麼會裁掉你？」沒想到造型師立刻比出噓聲手勢，反擊一句「你才是大動脈」，默契十足的互動讓現場粉絲瞬間笑翻，也成功粉碎相關傳言。
這段畫面曝光後，再度引發網友熱議。有人大讚張韶涵「姐姐真的好敢說」，也有人認為她第一時間正面回應相當有誠意；不過仍有網友指出，大家真正討論的其實是髮型而非造型團隊本身，留言表示「造型還 OK，但假髮能不能選好看一點」、「我們說的是髮型師啊」。也有粉絲笑稱張韶涵「6G 衝浪」，網路風向一出，馬上在舞台上回應，還讓造型師當場親自闢謠。
