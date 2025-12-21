張韶涵造型翻車遭酸「裁員到大動脈」 罕見合體造型師反擊

張韶涵造型翻車遭酸「裁員到大動脈」，合體造型師不忍反擊。（圖／微博 張韶涵）

女星張韶涵今年4月開始在大陸各地舉行「覓光」演唱會，但近日因浮誇造型引來兩極評價，甚至被說換了新團隊後，是「裁員裁到大動脈，精靈（造型）變後媽」。對此，張韶涵罕見在舞台上反擊，還合體造型師直嗆酸民：「你說那些人討不討厭。」

張韶涵日前在演唱會上突然點名一名工作人員，直問：「你不是被開除了嗎？」隨後該工作人員出面反駁：「老闆，我還在」，並直指社群上的網友（版主）連工作職位都分不清楚，還到處亂寫文章，原來該工作人員就是張韶涵的造型師，並非傳聞中結束合作的髮型師。

廣告 廣告

接著張韶涵提到網友的評論，「他們說我裁員裁到大動脈，他們要我百變，又不要我改變？」想不到造型師馬上回覆：「你說那些人討不討厭」，更表示張韶涵才是大動脈，瞬間逗樂張韶涵，也引起全場歌迷興奮歡呼，最後兩人擁抱完造型師就走下舞台，成為演唱會的驚喜一幕。

現場畫面曝光後，「張韶涵回應裁員裁到大動脈」的關鍵字衝上微博熱搜，並引來網友討論，「姐姐這波操作，直接封神」、「之前營銷號一直在造謠張韶涵裁了造型師，半個月前的事卻是這幾天上了熱搜，其實只是換了髮型師」、「太搞笑了，這兩個人的對話」、「新髮型師只有汕頭站還在磨合期，後面這兩站已經發揮穩定了」。

回顧張韶涵月初在汕頭站的評價，有網友吐槽造型顯老，「從精靈公主變坐月子阿姨」，批評假髮質感不足、比例失衡，少了以往的仙氣靈動，想不到討論愈演愈烈，更出現「裁員裁到大動脈」的說法。不過，之後的泉州站、惠州站負評相較緩解，造型師也證實並未被開除，髮型師則是因為合約到期，張韶涵決定嘗試與新團隊合作，想不到竟因此引發熱議。

更多中時新聞網報導

世足基本款門票太少 英首相籲改善

長照3.0 擬設中繼站醫照整合

2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演