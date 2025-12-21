張韶涵造型翻車「仙女變阿姨」？點名造型師上台正面反擊

張韶涵演唱會造型多變。翻攝Angela Chang IG

張韶涵今年4月起在中國展開「覓光」巡迴演唱會，場場話題不斷，也因舞台造型風格較前衛，網友評價兩極。部分網友認為她更換團隊後造型失準，評風格偏老氣，嘲諷她「裁員裁到大動脈」、「精靈變後媽」、「仙女變阿姨」，相關字眼更一度登上微博熱搜。

對此，向來低調的張韶涵，近日罕見選擇在演唱會舞台上正面回應。她日前演出時，突在台上點名一名工作人員，故作開玩笑詢問：「你不是被開除了嗎？」該名工作人員隨即回應：「老闆，我還在。」並直言網路上不少文章連團隊職務都分不清楚就任意撰寫，引來全場笑聲。

原來該名工作人員正是張韶涵的造型師，並非外界盛傳已遭撤換的髮型師，瞬間澄清相關謠言。談及近期爭議，張韶涵也在台上提到網友評論，笑問：「他們說我裁員裁到大動脈，一方面要我百變，一方面又不要我改變？」造型師立刻接話回嗆：「你說那些人討不討厭？」更幽默表示「你才是大動脈」，一來一往的即興對話逗得現場笑聲不斷，兩人隨後相擁，成為當天演出彩蛋，事後也引起網友熱議。

