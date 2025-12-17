張韶涵遭酸「精靈變大媽」！今昔反差網全看傻

娛樂中心／張予柔報導



女星張韶涵憑藉著高亢清亮的歌喉響徹大街小巷，有著許多經典歌曲如《隱形的翅膀》、《手心的太陽》等，近年她將事業重心轉往中國發展，多次轉發中國官媒的統戰貼文，表態「中國台灣」。日前她在汕頭舉辦巡迴演唱會，吸引大批歌迷到場支持，舞台聲光效果與演出內容本應是焦點，卻因她在演唱會上的造型意外「搶戲」。





張韶涵遭酸「精靈變大媽」真實狀態曝！巡演造型疑翻車…網嘆：裁員裁到大動脈

張韶涵過去的演出造型大受粉絲喜愛，整體風格鮮明又具辨識度。（圖／翻攝自微博）

有網友翻出張韶涵過往的公開活動照，發現她與前造型師Parco合作時期，整體風格鮮明又具辨識度，蓬鬆的瀏海、層次分明的捲髮，加上帶有仙氣的服裝剪裁，成功放大她纖細身形與空靈氣質，讓「精靈系女星」幾乎成為她的代名詞。

廣告 廣告





張韶涵遭酸「精靈變大媽」真實狀態曝！巡演造型疑翻車…網嘆：裁員裁到大動脈

近日有網友拿出過去和現在的造型做對比，甚至毒舌批評「精靈變大媽」。（圖／翻攝自微博）





張韶涵遭酸「精靈變大媽」真實狀態曝！巡演造型疑翻車…網嘆：裁員裁到大動脈

張韶涵如今的造型團隊掀起網友熱烈討論，有人狠酸「裁員裁到大動脈」。（圖／翻攝自微博）

然而，今年巡演期間，張韶涵似乎悄悄更換了長期合作的造型師，新團隊嘗試較為華麗、浮誇的設計，卻被指與她的身形與氣質不符。多套服裝曝光後，不僅未獲好評，還被說材質廉價、比例失衡，甚至出現「精靈變大媽」、「邪惡後媽」、「以前多好看啊」等毒舌評語，「張韶涵裁員裁到大動脈」一詞更一度衝上微博熱搜。

張韶涵遭酸「精靈變大媽」真實狀態曝！巡演造型疑翻車…網嘆：裁員裁到大動脈

女星張韶涵近年她將事業重心轉往中國發展。（圖／翻攝自張韶涵臉書）

原文出處：張韶涵遭酸「精靈變大媽」真實狀態曝！巡演造型疑翻車…網嘆：裁員裁到大動脈

更多民視新聞報導

台南清潔員遭酒駕撞死！網悲痛哀悼：她總是面帶微笑…

小6女童先天無膝蓋骨！穿鐵鞋跑大隊接力圓夢

宜蘭芃芃溫泉一夜消失！遭怪手「因1事」鏟除…網：自找

