張順發接任國家公園署陽管處處長持續強化保育治理守護自然資產

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處新任處長張順發於一月十六日到任，接任原處長孫維潔榮陞內政部國家公園署主任秘書後之職務，未來將以保育為核心，持續推動陽明山國家公園之環境治理與永續經營。

張順發處長表示：「陽明山是我長期投入，也最具情感連結的國家公園。未來將以自然保育為核心，強化生態系統維護與環境韌性，並在確保保育優先的前提下，精進園區管理與服務品質，與團隊共同守護陽明山珍貴的自然與人文資產。」

張處長前係於九十二年八月一日調任陽明山國家公園管理處服務，先後歷任課員、課長、秘書及副處長等職務，於園區服務長達二十年，對陽明山自然環境特性、經營管理重點及行政運作模式，均十分熟稔，表現深獲肯定。國家公園署於一一二年九月二十日成立之時，為借重其專業與治理經驗，調任其擔任組長，嗣於一一四年十一月三日接任台江國家公園管理處處長，展現其在跨園區管理與保育治理上的整合能力。

國家公園署王成機署長表示，張處長長期深耕國家公園體系，對國家公園政策與第一線管理均能高度掌握，考量張處長對陽明山國家公園業務及環境條件高度熟悉，且歷練完整、領導經驗充足，回任陽明山國家公園管理處處長，實屬最適任人選，將有助於延續既有保育成果，並進一步強化國家公園整體治理效能。