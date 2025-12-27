張顯當任智庫執行長 她轟藍：自貼親中標籤

▲前立委張顯耀擔任國民黨智庫執行長。（圖／翻攝張顯耀臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文任命前立委張顯耀擔任智庫執行長，不過張顯耀曾涉共諜案，時代力量主席王婉諭說，「國民黨『親中』的標籤，是被抹紅，還是自己貼上的？」

王婉諭認為，人事案表面上看似國民黨的人事家務事，但問題核心在於，張顯耀在2014年擔任陸委會特任副主委期間，曾突然遭到去職，隨後被法務部調查局以涉嫌「外患罪」或「洩漏國防以外機密罪」偵辦；2024年張顯耀又因涉嫌在總統大選期間收受中國大陸官員指示、支持郭台銘參選，被認定違反《反滲透法》，並於今年初遭到起訴。

王婉諭質疑，國民黨任命這樣背景的人，擔任黨內重要職位，究竟想對內、對外傳達什麼樣的政治訊號？」她強調，黨內立委堅持赴中參加活動、黨主席主張兩岸同屬一中、黨團封殺國防特別預算，這些作為必然引發社會對其親中立場的質疑。

王婉諭還提出疑問，國民黨明知上述行動會引發社會與國際質疑，仍選擇繼續向中共靠攏，國民黨是否正在利用中共的文攻武嚇，來換取自身的政治利益？而國民黨內部，真的所有人都認同這樣的對中路線嗎？」

