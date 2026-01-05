張顯耀人事案告吹！鄭麗文頒聘書 王金平升任最高顧問

（政治中心／綜合報導）國民黨主席鄭麗文任命前立委張顯耀為智庫執行長，原傳出要讓張顯耀擔任第五位副主席，並負責督導南二都，引發立法院長王金平不滿，事後，鄭麗文為安撫王金平，宣布聘王為最高顧問，張顯耀人事案宣告落空，事件才告一段落。鄭麗文今（5）日正式頒發最高顧問聘書給王金平，兩人同台受訪，鄭麗文表示，王金平的影響力也不是只有南台灣，大家都非常清楚，包含全台灣輔選，也會請王金平積極協助。

圖／國民黨主席鄭麗文率多位副主席親發聘書聘王金平為國民黨最高顧問。(TVBS 提供)

鄭麗文今表示，王金平在中華民國戰後民主化歷史佔有非常重要的一席之地，從政50年來，對國家有卓越貢獻，是國民黨非常具有代表性的政治人物，如今國內外政局詭譎，朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局，國民黨非常需要王金平的高度智慧為國家局面奉獻心力。

鄭麗文說，剛剛王金平勉勵她，國民黨要將人民利益放在最優先，同時為兩岸和平邁出歷史重大的一大步。

駁張顯耀督導南部 鄭麗文：王金平影響力當然不只南台灣

針對張顯耀督導南部選情一事，鄭麗文表示，「這是誤傳、空穴來風」，並沒有要請張顯耀督導南部選情，張負責的是成立南部智庫中心。

鄭麗文也說，至於2026提名和輔選作業都在積極推動當中，王金平的影響力也不是只有南台灣，大家都非常清楚，王金平永遠都是國民黨的同志，包含全台灣輔選，未來他也會積極協助。

