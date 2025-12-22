張顯耀任智庫執行長督導南部選情？ 李乾龍不願證實

國民黨前立委張顯耀。 圖：孫家銘／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前接任國民黨智庫董事長後，智庫執行長人選持續懸缺，媒體報導則指，鄭麗文18日已聘用前立委張顯耀擔任國民黨智庫執行長，並將請張兼任副主席，督導藍營在南部選情。對此，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（22日）並未正面回應。

王金平昨於在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，李乾龍、國民黨立委柯志恩、前藍委黃昭順、張顯耀等人都有到場。對於媒體報導指，鄭麗文有意指派張顯耀任副主席，並督導南部選戰。李乾龍當下回應，這件事情要等這周的國民黨中常會討論，目前還沒定案，畢竟不是主席一人說了就算，也要尊重黨內其他意見。

今再有《中國時報》報導指，鄭麗文18日已經聘用張顯耀擔任國民黨智庫政基金會執行長，副執行長則是立委陳菁徽與前立委吳怡玎，均為高雄出身立委。被解讀為，鄭麗文上任後的藍營智庫根本是為南部選戰而打造。

但李乾龍今下午陪同國民黨前立委陳以信現身國民黨中央召開記者會期間，對於張顯耀的相關人事案，李乾龍不願證實，僅稱，人事案很快會揭曉。

