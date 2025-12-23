張顯耀「三位一體」崩解 僅任國民黨智庫執行長

前立委張顯耀。（資料照）

前立委張顯耀日前傳出將任國民黨副主席，還要負責督導南部選情，並任國民黨智庫執行長，「三位一體」引發地方議論。據悉，由於地方反彈聲量太大，張顯耀將不會擔任國民黨副主席，也不負責督軍南部選情，只擔任已經就任的國民黨智庫執行長。

張顯耀傳出「三位一體」消息後，南部輔選人士皆表震撼且無奈，基層反彈聲量大。而國民黨南部大佬，前立法院長王金平，日前在高雄舉辦從政50周年感恩餐會，沒邀請國民黨主席鄭麗文，並指立委柯志恩就是代表國民黨，引發外界推測連王金平都不滿意這樣安排。

當天有媒體追問有出席餐會的國民黨秘書長李乾龍，對於這項人士消息，頻強調「尚未定案」，似乎還保留改變空間。且有消息指出，當天張顯耀也現身餐會現場，但卻遭在場人士揶揄「洗臉」，短暫露臉即離開。

有地方人士指出，對於張顯耀要當副主席兼督導南部選情，南部反彈力量超乎想像的強大，許多昔日地方上有恩怨的政敵，在此時此刻竟然都站在同一條船上力阻由張顯耀主操南部選情的決策，直斥黨中央不尊重地方意見。

由於反彈怒火超乎想像的強烈，據悉，鄭麗文以及李乾龍今天特別南下高雄拜會王金平，親自說明來龍去脈；隨後黨內就傳出，張顯耀將不會擔任副主席，也不負責督軍南部，僅保留他18日已經上任的智庫執行長一職，擔任陽春執行長。

