張顯耀、沈建億接任藍智庫正副執行長 未來將一南一北主責推動業務

記者周志豪／台北報導

國民黨智庫正副執行長人事出爐，除前立委張顯耀確定接任執行長外，原傳接主席辦公室主任的立委許宇甄辦公室主任沈建億，最後確定改以主席辦公室特助身分，兼智庫「專職」副執行長，未來兩人將一南一北推動智庫業務。

而除沈建億外，此波人事還任命立委陳菁徽與前立委吳怡玎接任智庫副執行長職務。相關人事派令，國民黨智庫已經發出。至於外傳張顯耀將出任黨副主席部分，知情人士澄清，目前沒有這項人事安排。

知情人士表示，目前規劃，張顯耀就任後將推動成立國民黨南部智庫，協助黨籍中南部民代、議會黨團問政後勤。原智庫業務中與黨籍北部民代、立院黨團部分，則會多倚重沈建億。

張顯耀在親民黨時期，曾長期擔任政策會執行長，綜理黨的攻防與後勤。而在國民黨前主席吳敦義時代，與現任黨主席兼智庫董事長的鄭麗文，均為吳身邊重要幕僚與文膽。

沈建億則曾任立院國民黨團辦公室主任，熟悉立院議事攻防。鄭麗文任黨團書記長時，也在沈黨團主任任內，兩人有相當共事經驗，沈接主席辦公室特助與智庫副執行長將有助鄭掌握黨團狀況，強化黨中央與立院黨團溝通。

知情人士則分析，除黨團主任背景，沈建億目前服務的許宇甄，屬黨前主席朱立倫嫡系、雲林張家系統，這3個系統於黨主席選舉期間，均非支持鄭麗文，鄭延攬沈，也有一定程度對此3系統遞橄欖枝意義。

附帶一提，鄭麗文競選黨主席時遭爆補繳公職分攤金爭議，其中鄭營以認養黨團助理扣抵方案回應，背後「認養黨團助理」案推手正是沈建億，當時初衷是為黨團助理加薪尋找財源。

