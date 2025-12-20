張騏晟辦聖誕市集派對 增添岡山歡樂耶誕氛圍

張麒晟和岡山地方人士一起點亮「聖誕市集愛心派對」耶誕樹燈，為岡山區增添歡樂耶誕氛圍。市議員張漢忠祝福張麒晟不忘初衷造福更多人。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

大岡山產業發展協會廿日起兩天在岡山樂購廣場辦理第三屆聖誕市集愛心派對，五十多攤市集群聚販賣各類美食，加上公益義賣、豐富的舞台表演及周邊活動，為岡山區增添歡樂耶誕氛圍。

大岡山產業發展協會執行長張騏晟連續主辦三年這項活動，他不忘初衷，多年來推廣大岡山的產業、美食與文化，在網路上受到許多在地朋友的關注，有人稱為大岡山地區代言人。

在聖誕節前夕，張騏晟邀請在地大小朋友廿日起兩天一起來聖誕市集愛心派對，現場八米高聖誕樹點亮岡山樂購廣場，並營造夢幻飄雪每卅分鐘緩緩飄落，市集聚落、公益義賣、舞台表演及周邊活動，結合在地特產元素的聖誕故事闖關遊戲、聖誕飾品親子DIY、聖誕老人發糖果，完成特定任務還送精美小禮物，讓大家玩得開心，帶著滿滿回憶回家。

下午五時卅分，八米高聖誕樹將準時點燈，夢幻飄雪每卅分鐘緩緩飄落一次，張騏晟也在活動現場與大家一起同樂，用愛與實際行動點亮岡山的週末之夜。

人稱二哥的張騏晟博士是土生土長的梓官囡仔，大岡山就是他的家，拿到博士學位後，立刻回到家鄉服務，也積極響應公益、照顧弱勢，結合各界資源舉辦愛心市集，讓善意在地方流動。能讓更多人走進大岡山，認識家鄉故事、支持在地店家及青年創業，是他最驕傲的事。