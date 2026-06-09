張鶴曦放棄銀行業當歌手 腰傷痛到無法行動陷人生低潮

張鶴曦推出新歌。（圖／張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）

澳洲籍華裔歌手張鶴曦推出全新單曲〈這一秒〉，19歲赴澳洲墨爾本留學的他，畢業後曾任職銀行與教育業。2025年，他在35歲的年紀重新出發，毅然轉行投入歌唱，也曾擔任模特兒、參與影劇與廣告拍攝。

但張鶴曦去年因長期姿勢不良，加上健身時施力錯誤導致腰部受傷，走路、坐著都感到疼痛，長達兩個多月無法自由行動，讓他重新思考工作、夢想與生活的平衡，這樣的人生體悟，也與〈這一秒〉所傳達的「活在當下」理念產生共鳴。好在他每周接受物理治療及靠著吃止痛藥，身體才慢慢恢復。

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歌曲中反覆提及的「以後再說」、「下次見」，來自張鶴曦真實的人生經驗，回想去年剛發行首支華語單曲〈命運曙光〉時，曾有單位邀請他現場演出，但因自認準備還不夠充分而婉拒。事後他坦言對自己的選擇有些失望，「當時覺得以後還有機會，但後來發現機會不會一直等人，未來其實誰都無法預測。」

除了親自參與歌曲方向、MV劇情與造型統籌外，他也挑戰遠距學習MV舞蹈，他表示最大的困難是透過鏡頭掌握舞蹈細節與動作方向，「舞蹈室空間有限，在『鏡像』或『背對』視角的練習真的很困難。」某次排練時，作為道具使用的麥架底座突然脫落飛出，直接砸碎舞蹈教室裡的鏡子，讓現場所有人都嚇了一跳，好在無人受傷。

談到未來規畫，張鶴曦也不諱言，始終以唱跳歌手為目標，希望未來有機會挑戰更多不同風格的舞曲與舞台表演，甚至嘗試K-POP男團或百老匯音樂劇式的舞蹈風格。

張鶴曦去年飽受腰傷所苦，好在復原，如今能展露舞技。（圖／張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導