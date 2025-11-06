張麗善代言蒜蓉醬？ 雲林縣政府：AI變造影片民眾切勿上當

以AI深偽技術假冒雲林縣長張麗善代言產品，雲林縣政府呼籲民眾勿受騙，將依法究辦。（圖：雲林縣政府提供）

近日社群平台流傳一段「雲林縣長張麗善代言推廣有機蒜蓉醬」的影片，引發網友討論。雲林縣政府接獲民眾舉報後調查確認，影片是以AI技術偽造，雲林縣長張麗善從未代言或錄製過「有機蒜蓉醬」的宣傳影片，呼籲民眾切勿受騙上當。

雲林縣政府指出，這支影片是利用影像與語音合成等AI深偽技術，將縣長影像拼接至產品宣傳畫面中，進一步營造縣長背書推薦的假象，企圖誤導民眾購買，已屬惡意散布不實資訊。

縣府接獲通報後，農業處立即進行查證，並通報縣警局展開調查，追查影片來源及製作者，將依法究辦。縣府同時提醒鄉親，在AI科技日趨普及的時代，影音內容修改和偽造的門檻降低，假訊息與深偽影片更具有迷惑性。

雲林縣政府強調，未來將持續強化網路假訊息監控，民眾若看到來源不明、過度誇大或疑似名人代言的影片，務必提高警覺，不要隨意點擊連結、購買商品或轉傳，以免受騙上當，避免成為假訊息的散播者。（龐清廉報導）