張麗善促行政院以溝通取代對抗 財劃法修法盼保障地方財政

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】針對行政院公布最新版本的《財政收支劃分法》修正案，雲林縣長張麗善20日表示，期待行政院展現誠意，積極與立法院在野黨團及各縣市政府溝通，讓修法真正回應地方財政需求。她強調，如果修法內容能補足基本財政收支差額、保障農業縣重要指標，並確保各縣市在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款的規模不低於114年度，雲林縣府將予以支持。

張麗善指出，財劃法修正從去年由在野黨提出，經過一年半討論，行政院始終未提出版本，近期則將焦點放在政治攻防。她認為，行政院對在野黨提出的修正內容以「全面應戰」回應，不僅無助於問題解決，也難獲得民意支持。她呼籲中央應以「溝通」取代「對抗」，務實面對地方財政困境。

對於行政院此次推出的院版修正案，張麗善強調，應尊重上週藍白兩黨通過的第二次修正案精神，明確界定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的責任，並增訂計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。同時，各縣市一般性補助款不得低於修法前一年度的預算額度，避免地方財政受衝擊。

雲林縣政府進一步表示，若行政院版財劃法能優先補足基本財政收支差額並保障基準財源，並在配套中納入農業縣指標、維持各項補助水準不低於114年度，縣府表示樂觀其成。

在普通統籌稅款分配上，雲林縣主張調整指標權重，使農業縣的特殊性獲得充分反映。建議「農林漁牧人口」權重由10%提高至15%、「農林漁牧產值」由10%提高至15%，並將人口數權重由30%調降至20%，以減少城鄉差距。

雲林縣政府指出，雲林不僅是國家重要糧倉，境內六輕亦為亞洲最大石化工業區，但現行財劃法卻未能反映其承擔的國家性功能。因此建議中央在計畫補助上應考量雲林的特殊貢獻，提高補助比率，並將雲林財力等級調整為第五級。縣府也提醒，先前賴清德總統與卓榮泰院長已允諾補助雲林縣立田徑場12億元，用於114年全國運動會主場館整建，盼中央儘速核撥經費。

