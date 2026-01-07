張麗善傻眼！雲林財力遭中央判定升級 今年須多籌15億

雲林縣政府日前接獲行政院主計總處公文，財力等級從第五級調升為第四級，縣長張麗善錯愕表示「雲林縣什麼時候變得這麼有錢」，質疑中央提升財力的評估依據，並將行文嚴正表達立場。此次財力升級最直接的衝擊是未來中央補助計畫的地方配合款比例將從10％提升至近20％，金額幾乎增加一倍。

雲林縣長張麗善。（資料圖／中天新聞）

根據雲林縣115年度預算，歲入預算為528.33億元、歲出534.77億元，短絀6.43億元，歲入較114年度幾乎未增加。以114年度計畫型補助約150億元為例，雲林縣府原本以第五級財力需自籌10％、約15億元，財力升級為第四級後，配合款將倍增至30億元。張麗善指出，雲林至今並未獲得中央政府實質、充裕的財政挹注，對於一夕之間從五級財力變成四級財力感到難以理解。

張麗善 回文請中央說明財力提升的具體評估標準。（資料圖／中天新聞）

張麗善質疑中央是否評估財劃法修正後地方政府預算可增加，乾脆調升地方政府財力等級，形容這是「左手給、右手扣」，等於逼著地方政府舉債過日子。她將回文請中央說明財力提升的具體評估標準，嚴正表達立場。雲林縣府在100年至111年曾被列為財政第四級的地方政府，但112年度起才被調降為第5級，如今才3年就再度被升級為第4級。

雲林縣府財政處解釋，雲林縣過去長期虛列近30億元預算，加上台塑企業早年大筆回饋金挹注，縣府財力等級列為第四級，算是虛胖。張麗善107年底上任後核實編列、不浮編，加上台塑回饋金逐年減少，112年度起雲林縣府財政才被調為第5級。財政處表示，此次財力等級調升讓縣府相當驚訝，未來將影響各項中央補助計畫的地方配合款負擔。

