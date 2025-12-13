張麗善出席中台灣治理平台會議 推動跨域合作打造雲林新產業願景

▲張麗善縣長出席中台灣治理平台會議，推動跨域合作，打造雲林新產業願景。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】114年中台灣區域治理平台首長會議(12)日下午於嘉義市政府隆重登場，雲林縣長張麗善與平台的其他七位首長及代表:嘉義市長黃敏惠、臺中市長盧秀燕、彰化縣副縣長周傑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠共同研商中台灣的永續繁榮發展。雲林縣長張麗善指出，中台灣八縣市透過治理平台的整合，已成為推動區域建設、產業升級與環境永續的重要力量；面對國際經貿變局與能源轉型等共同挑戰，跨域合作更顯關鍵，盼各縣市攜手前進，共同為下一代打造更具競爭力的新中台灣。

張麗善縣長表示，她特別感謝台中市長盧秀燕及嘉義市長黃敏惠的團隊展現城市治理的溫度與效率，讓中部治理圈更具凝聚力，透過中台灣治理平台，讓各縣市能在農業、交通、環保、建設、文化觀光與產業發展等面向密切合作、互相觀摩、共同成長。

張麗善指出，近期美國對部分產品調升關稅，已對中部傳統產業帶來衝擊。盧秀燕市長第一時間召集中部縣市共同商討對策，展現跨區域合作的敏捷與實力；雲林縣近期也透過「世界咖啡館」模式廣泛傾聽企業聲音，許多在地廠商正面臨金融支持、轉型與升級等迫切需求，期盼中央與各縣市共同研擬解方，協助中部產業強化體質。

張麗善也提到，能源政策是中部縣市共同面對的重要議題，尤其雲林作為農業大縣，農1農2土地面積占全縣七成五，若太陽能設置缺乏總量管制，恐造成農地破壞與糧食安全隱憂。她呼籲中央應重視國土規劃整體性，強調「糧食安全就是國安」，並盼中部縣市一同關心土地永續利用。

張麗善說，雲林雖以農業立縣，但為避免青年外流，積極推動「九加一產業園區」，透過園區開發、產業升級與跨域合作加速轉型，以「農工商科技城」概念打造雲林未來產業版圖。她以「種樹的人」形容縣府角色，期望為下一代種下發展種子，讓雲林具備長期產業競爭力。其中，古坑產業加值園區已於今年5月13日動土，並進入縣都、內都審議程序，未來將成為食品加工、飼料產業、精密機械等企業的投資熱區，創造就業機會，減少青年離鄉，打造宜居的新雲林 。

最後，張麗善再次感謝嘉義市主辦這次會議，讓中部縣市得以共同面對各項挑戰。她強調，中台灣治理平台已成為區域發展的重要後盾，未來雲林將持續與各縣市攜手合作，打造永續、韌性、具競爭力的中台灣。