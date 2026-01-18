張麗善出席味全龍春訓勉勵球員 展現雲縣對棒球運動全力支持與推動

▲張麗善縣長出席味全龍春訓勉勵球員，展現雲縣對棒球運動的全力支持與推動。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】(18)上午職棒味全龍春訓開訓典禮於斗六棒球場登場，除了精神抖擻的球員們，更有不少熱情球迷朋友湧入球場一睹球員風采，雲林縣長張麗善偕同立委張嘉郡到場勉勵球員，並祝福味全龍新球季訓練順利、戰績長紅。

縣長張麗善表示，很榮幸味全龍選擇雲林斗六棒球場做為訓練基地，她代表雲林縣政府及雲林鄉親歡迎大家在此培育棒球人才，同時也感謝味全龍最重要的推手魏應充董事長，出錢出力，培訓眾多選手，感謝所有球員的努力、教練團的用心指導，以及後勤團隊在背後默默付出，讓球隊能夠穩健向前。

廣告 廣告

張縣長指出，棒球是我們的國球，凝聚了國人的向心力。培育棒球選手需要一個基地，雲林縣非常榮幸能夠提供符合球隊需求的場域；這幾年來我們在運動場地設備上不斷改進，在各運動賽事方面也非常支持與精進，主辦110全中運、114全國運及各項賽事都不遺餘力，對於棒球更是全力的支持，期待跟大家繼續合作，有任何需要雲林縣政府絕對全力以赴，更祝福味全龍新球季訓練順利、戰績長紅，一路拿到理想成績，為台灣在世界繼續爭光。

魏應充董事長表示，味全龍於2019年復出，同年通過中職，味全龍成為中職第五隊，並於2021年加入一軍賽事。這要感謝雲林縣政府的支持，提供完善的球場及設備，讓味全龍在此立足，以斗六棒球場作為訓練基地，推動球隊戰績穩定成長。

此外，今年味全龍也迎來了許多重要的新夥伴:包括古久保健二教練以及曾仁和、姚冠瑋、賴知頎、陳暐皓等新進的球員。現場魏應充董事長一一為新夥伴披上戰袍後，團隊全員喊出今年新賽季口號「Run & Roar 奔龍而上」，象徵球隊如奔龍一般，重返榮耀，拚戰每一場賽事。