張麗善力挺味全龍春訓開跑！ 雲林成為職棒扎根與榮耀起飛基地

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】中華職棒味全龍隊今（18）日上午在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，縣長張麗善親赴現場勉勵球員，與立委張嘉郡一同為新球季揭開序幕。球員士氣高昂、球迷熱情到場，展現雲林作為職棒訓練重鎮的能量，也象徵縣府全力支持棒球運動、深耕基層與培育人才的堅定決心。

張麗善出席味全龍春訓，雲林全力挺棒球運動發展推動。(記者廖承恩翻攝)

張麗善表示，味全龍選擇斗六棒球場作為長期訓練基地，是對雲林運動環境與場館品質的高度肯定。縣府與鄉親以最熱情的心情歡迎球隊進駐，期待透過穩定訓練與交流，讓雲林成為孕育棒球人才的重要基地，也讓更多年輕選手在此築夢、逐夢。

張麗善特別感謝味全龍董事長魏應充多年來對棒球運動的投入，不僅挹注資源，更以長遠眼光培育選手。她也肯定球員在訓練場上揮汗付出的努力，以及教練團、後勤團隊的專業與堅持，正是球隊戰力穩定成長、持續精進的關鍵力量。

味全龍新賽季口號亮相，Run & Roar奔龍而上。(記者廖承恩翻攝)

她指出，棒球是臺灣的國球，不僅是一項運動，更承載世代情感與團結精神。雲林縣近年持續改善運動場館與設備，並積極承辦全中運、全國運等大型賽事，展現推動體育發展的行動力。對於棒球運動，縣府始終給予最實質的支持，期盼與球隊建立長期夥伴關係，共同打造更完整的運動發展環境。

魏應充董事長表示，味全龍自2019年復出並加入中職體系，2021年正式進軍一軍賽事，能夠穩健成長，關鍵在於完善的訓練基地與地方政府的支持。斗六棒球場提供球隊良好訓練條件，讓選手專注備戰、累積實力，逐步朝更高目標邁進。

味全龍迎新戰力，古久保健二教練領軍、多名新秀加盟。(記者廖承恩翻攝)

今年球隊迎來古久保健二教練及多位新進戰力，並正式亮相新賽季口號「Run & Roar 奔龍而上」。在全體隊員齊聲吶喊下，象徵味全龍以昂揚氣勢迎戰新球季，縣府也期許球隊持續突破自我，在賽場上拚出榮耀，為雲林、為臺灣寫下更多感動時刻。