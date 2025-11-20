張麗善啟動「微冊愛閱讀生活節」 打造雲林永續閱讀城市新里程碑

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(20)日宣告啟動首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，縣長張麗善表示，縣府以「閱讀接力‧點亮雲林」為主題，串聯「微冊角落」及未來縣總圖書館「耕雲圖」願景，讓閱讀走出圖書館、走進市集、街巷與孩子的日常，以路跑結合走讀，吸引親子共學共遊，展現雲林打造永續閱讀城市的行動力與文化底蘊。

微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑22日登場，縣府號召全民走讀城市、奔向閱讀新風景。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府22日將舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，文化觀光處今天舉行啟動記者會，正式宣告閱讀行動升級。張麗善指出，這場跨域整合的閱讀節慶，以路跑帶動城市走讀，象徵雲林推動閱讀不再侷限於紙本與館舍，而是走入市場、草地與巷弄的生活節奏。縣府期待透過親子參與，培養從小累積的閱讀陪伴感，延伸成城市的文化能量。

張麗善強調，「微冊角落」推動三年已在全縣累積351個閱讀夥伴，成為雲林最具特色的閱讀品牌。本次活動更象徵縣府將微型閱讀據點串成雲林的知識脈絡，與正在高鐵特定區規劃的「耕雲圖」縣總圖書館互相呼應，從基礎閱讀能量到大型文化建設，打造一座屬於雲林的永續文化樹。未來耕雲圖可望成為市民跨世代共享的知識基地，補足館藏量能不足及空間需求。

張麗善指出，雲林各鄉鎮文化場館特色不同，縣府除強化現有圖書館、展覽館與表演廳功能外，也同步盤點場域需求，導入智慧科技與文化觀光思維，完整呈現雲林的文化力。此外，斗六水岸藝術園區未來將興建美術館，補齊展覽空間不足問題，讓市民更容易親近藝術、參與文化，保持城鄉的文化平衡與創新能量。

張麗善啟動閱讀生活節，帶書香走入街巷人群，融於日常中。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處表示，全台首創的「閱讀路跑」將於22日早上7點半自文化觀光處起跑，全程3公里，路線串起斗六城市閱讀風景與在地文史場景。透過奔跑與步行的節奏，參加者能以身體感受城市的文化紋理，讓閱讀成為一種移動的生活方式。縣府也鼓勵親子牽手共跑，透過共讀、共跑、共遊，建立家庭閱讀記憶。

上午10點至下午5點在行啟記念館舉行的「微冊愛閱讀生活節」，規劃包括說故事演出、草地音樂會、二手書交換、文創市集、完成任務兌換野餐墊等親子活動，並同步推出「微冊角落暨耕雲圖展覽」以及韓國繪本行旅展。展覽設置留言板與意見回饋區，邀請民眾共同描繪耕雲圖的城市閱讀藍圖，讓市民成為文化政策的共同參與者。

縣長張麗善帶領議員林岳璋、王鈺齊、簡慈坊、幼兒教育發展協會總會長廖文秀、不動產同業公會理事長龔坤奇及VDS活力東勢公司總經理王文星等多位代表出席。張麗善表示，閱讀形塑個人，也成就城市；縣府將持續依各鄉鎮特色量身打造文化建設，攜手民間力量，推動「閱讀雲林」向前邁進，打造安全、韌性、充滿文化厚度的永續城市。