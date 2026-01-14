張麗善宣布健檢加碼GO 提升篩檢量能守護縣民健康

▲縣長張麗善頒發獎狀表揚整合性社區健康篩檢及預防保健績優醫療院所。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣衛生局14日舉辦「雲林健檢加碼GO！身體健康有保固」記者會，宣布整合性社區健康檢查加碼補助方案，凡符合成人健康檢查資格之縣民，依年齡及性別可再加碼多項檢查，最高每人補助1520元，預估約5700位縣民受惠，全面守護縣民健康。

縣長張麗善出席記者會，親自頒發獎狀表揚整合性社區健康篩檢及 預防保健績優醫療院所。她強調，雲林縣已進入超高齡社會，縣府持續以「預防勝於治療」為核心，主動出擊，加碼補助降低民眾負擔，推動慢性病、癌症及骨質疏鬆的早期篩檢，透過健康生活型態介入與整合式健康檢查，提升縣民生活品質，讓鄉親「活得老、活得好」。

廣告 廣告

副縣長陳璧君指出，整合性社區健康篩檢計畫，結合中央「健康台灣」政策，透過社區據點一站式完成多項檢查，讓長輩及偏鄉民眾能就近接受健康服務，提早發現慢性病與癌症風險，減輕個人、家庭及社會的照護負擔。

陳副縣長表示，此次健檢加碼項目涵蓋多項成人健檢未包含的重要檢查，包括腫瘤標記、甲狀腺功能、糖化血色素及攝護腺癌篩檢等，請符合資格民眾踴躍參與健檢查，把握黃金預防時機。

衛生局長曾春美表示，縣府長期致力推動醫療平權，除偏鄉醫療加值方案外，也持續強化癌症與慢性病防治。自115年1月18日起，衛生局將結合5家責任醫院及基層診所，辦理22場整合性社區健康篩檢，提供成人健檢、B、C型肝炎及子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌等篩檢服務，並加碼多項特色檢查，讓民眾一次完成多項檢查，提升便利性與可近性。

曾春美表示，鄉親檢查若發現異常，縣府也會補助交通費及部分自費醫療費用，讓民眾能夠在黃金時間治療，為自己健康把關。

成大醫院副院長何宗憲也於會中分享「135健康原則」，呼籲長者要年年照顧自己，每年定期健檢、中年族群最怕3高，每3年檢查一次、年輕族群是國家未來的基礎，至少5年檢查一次，用政府提供的健檢資源，是守護健康最實在的方式。

衛生局表示，此次加碼內容依年齡及性別規劃，40至64歲縣民可加做CA19-9腫瘤標記、T4與TSH甲狀腺功能檢查及糖化血色素；50歲以上男性加做PSA攝護腺特異抗原檢查；40歲以上民眾另可接受胸部X光及骨質密度AI分析；65歲以上長者再加做AFP腫瘤標記、甲狀腺功能檢查及心電圖檢查，全面升級健康防護力。

衛生局呼籲縣民養成均衡飲食、規律運動、戒菸戒檳酒及定期健檢的良好生活習慣，及早遠離慢性病與癌症威脅。活動詳情及場次資訊，請至雲林縣衛生局官網查詢，或洽各鄉鎮市衛生所。